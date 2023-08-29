避免「一切再切」新式切片儀器助查埔人及早確診攝護腺癌

60歲李先生健檢偵測到攝護腺特異抗原（PSA）指數高，有罹患攝護腺癌風險，但接續安排兩次傳統攝護腺切片，「一切再切」都沒有檢出癌細胞，可是PSA指數依舊很高，罹癌隱憂揮之不去，第三切他決定採新式「核磁共振與超音波融合切片」，切片的準確率由原6成提高到8成，這次總算切到癌細胞，證實罹患第三期攝護腺癌，得以進行治療。

高醫今開精準診斷攝護腺癌記者會，該院泌尿部主任阮雍順表示，診斷攝護腺癌，傳統上醫師以超音波經直腸進行攝護腺切片，但有部分攝護腺癌腫瘤，可能會因儀器角度，難以轉彎切片等因素，準確率僅約6成，也就是約有40％攝護腺癌無法在傳統切片檢查被診斷出來。

高醫泌尿部主治醫師李香瑩表示，臨床上抽血測得PSA指數高的男性，因有較高罹患攝護腺癌風險，醫師會建議他們進行攝護腺切片檢查，但因傳統切片準確度僅約6成，確有受術者切片後，因PSA指數未降低，「一切再切」，甚至到第三次切片，才切到癌細胞，期間罹癌陰影懸在心頭，但又因未確診，無法進行抗癌療程，身心都是煎熬

李香瑩說，傳統切片是在手術房進行，受術者得半身麻醉，若未檢出癌細胞，也不代表未罹癌，受術者需再追蹤PSA指數等，若PSA指數持續高，仍得「再切」，再進行下次切片來協助釐清有無罹癌。

高醫副院長、泌尿專科醫師吳文正表示，為提高切片精準度，高醫泌尿部引進「核磁共振與超音波融合切片」，對於用傳統切片方式無法找出攝護腺癌病理組織的高危險患者來說，大大提升檢出率，一旦經由病理確診，即可讓病患獲得更進一步治療。