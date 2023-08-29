健康你我他／手動小風扇 暫解酷熱煩躁

常聽到有人因為夏天高溫引發中暑，甚至失去生命，讓人意識到中暑帶來的嚴重後果。

炎炎夏日，每個人都會找尋自己適合的避暑方式，我會找圖書館休息，一邊看書，一邊做自己喜歡的事，而且冷氣吹來，身心都可平靜下來。一旦走到外面，沒有冷氣吹，也沒有自然的涼風吹過來時，就很難心靜自然涼，稍有不慎，中暑就會找上我。

有時要消暑，我會帶著手動的小風扇，讓自己涼爽一下。這支小風扇雖然風力有限，但是它吹出來的自然風，可暫時解決酷熱帶給我的煩躁。萬一遇到停電時，小風扇只要手動，就能產生自然涼風，解決停電帶來的不便。

看到小姪子把小風扇對著臉吹，微風吹在他的臉上，頭髮跟著輕輕飄動，看到他愛不釋手的樣子，瞬間也讓我感覺涼爽。

台灣是個幸福的地方，在外面真的熱到受不了時，幾乎每個地方都有商店，裡面都會貼心的開冷氣及電風扇，讓人備感舒服，心情也會放鬆。如果外出遊玩或工作需要時，一定要做好避暑措施，夏天才能過得愉快又有意義。