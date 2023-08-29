基北北桃道路共好 聯手管瀝青廠

各地天坑不斷，在極端氣候挑戰下，道路品質是重中之重。新北、北市、基隆及桃園昨簽署「基北北桃道路共好計畫－瀝青混凝土廠跨市協同管理合作備忘錄」，要全面提升並穩定瀝青混凝土道路品質，盼4市道路品質一致，緊急時能互相支援原物料，提升路平水準。

新北副市長陳純敬說，市長侯友宜相當注重道路品質，未來4市攜手，提高瀝青混凝土廠品管能力，新北幅員遼闊，例如瑞芳區遇道路問題，也許基隆能支援原物料。

工務局長祝惠美指出，基北北桃瀝青混凝土廠有20餘家，過去配合公共工程供料的瀝青廠要有認證機制，此次推動共好計畫，從原料著手，才能提升瀝青混凝土品質。

養工處長簡必琦說明，會要求瀝青混凝土廠商透過第三方評鑑專家輔導，並完成驗廠機制，從源頭把關，再透過人員訓練、生產設備維護及品管系統建立，多管齊下。

基隆工務處副處長黃毅維提到，過去基隆被認為市場較小，廠商不是那麼積極，如今4市合作擴大市場。桃園工務局長汪在宙說，新北及桃園交界處多，未來道路接壤處也可透過平台討論。

新北養工處科長俞裕軒補充，該計畫將在明年試辦、後年啟動，未來想要標公共道路工程，要通過第三方驗證，能督促4市瀝青廠品質更穩定，彼此良性競爭。

基隆市工務處長陳耀川說，除了加強瀝青供應廠品質管控，今年也爭取到中央計畫道路品質提升計畫、校園周邊安全改善計畫約3.14億元補助，藉由材料、設計、施工等階段的管理，提升基隆道路品質。未來管線單位要在道路挖掘施工，也會加強整合管控，避免重複挖掘，並派員到工地抽查。

桃園市土木技師公會理事長蔡逸勲表示，公共工程品質提升是社會期待，如何落實相關機制，包含驗證、輔導都要到位。

新北市議員李宇翔說，此計畫很好，像新北林口區、桃園龜山區交接處有許多瀝青及標線斑駁情況，偶有跨市陳情案，未來有此機制能跨市反映，有助提升效率。