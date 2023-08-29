隱翅蟲別拍打 體液會腐蝕皮膚

台灣四季都有隱翅蟲，但夏季較活躍，若接觸隱翅蟲體液，會有嚴重過敏反應。衛福部彰化醫院表示，皮膚科門診平均每年有40個病例，嚴重時會造成皮膚潰爛、細菌感染等，醫師提醒若有小蟲停在身體表面，趕走、吹走即可，千萬不要拍打。

彰化縣50歲林姓婦女到農田整理枯枝，身體很癢，以為出汗導致，返家換衣服看見身體多道燒燙傷痕跡，想不起來小蟲何時鑽入衣服內。她塗抹消炎藥膏、抗過敏藥都沒效，怕發炎沖冷水澡反而刺痛，用溫熱水沖洗才緩解。

「塗什麼藥都沒效，必須吃口服藥。」衛福部彰化醫院皮膚科主任郭峰昇說，隱翅蟲在草叢生活，每逢除草、割稻子就會飛出來，不會叮咬人，但體液含有具腐蝕性的隱翅蟲素，只要皮膚碰觸10至15秒，就有嚴重免疫反應，表皮像嚴重燒燙傷，塗藥無效，必須服用含消炎、止痛、抗生素，甚至類固醇成分的口服藥。

郭峰昇說，隱翅蟲身體很軟，揮舞趕蟲一個巴掌下去，病人半張臉就出現「燒燙傷」。身體有隱翅蟲體液造成的傷口，可用接近體溫的水清洗，乾淨毛巾拍打乾燥後，用紗布覆蓋，避免細菌感染，同時要盡速就醫。