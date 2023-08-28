颱風蘇拉逼近 太平山8月29日下午4時起預警休園
農業部林業及自然保育署宜蘭分署今天表示，依據中央氣象局發布颱風蘇拉恐影響台灣，顧及遊客安全，太平山國家森林遊樂區明天下午4時起預警性休園。
宜蘭分署發布新聞稿指出，太平山國家森林遊樂區位處遍遠山區，聯外道路台7線、台7甲線、宜51線等，逢豪大雨恐有封閉、中斷疑慮，顧及遊客安全，宣布園區明天下午4時起預警性休園。
宜蘭分署表示，園區內8條自然步道同步封閉，遊客須於明天下午4時前離園，且明天不提供住宿，蹦蹦車明天最後行駛班次為中午12時30分，返程為下午2時，「原太平山俱樂部」明天中午最後導覽場次為中午12時50分。
宜蘭分署指出，參考氣象局預估影響天數後，初步預計休園至9月1日，9月2日開園，但實際開園日期，將視颱風警報解除後，園方進行災害勘查及環境整備情形滾動調整。
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