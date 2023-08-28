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台東特產大目釋迦價格連年低落 饒慶鈴要陳吉仲：幹正事

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴視察釋迦園防颱情況，果農抱怨近年大目釋迦種愈多賠愈多，心情低落。記者徐白櫻／攝影
台東縣長饒慶鈴視察釋迦園防颱情況，果農抱怨近年大目釋迦種愈多賠愈多，心情低落。記者徐白櫻／攝影

颱風又將來襲，台東縣長饒慶鈴今天視察果園防颱情況，雖然大目釋迦已經進入採收中後期，不過近年釋迦價格低迷，農友哀嘆減產還無法拉抬價格，盼年底比照鳳梨釋迦銷往大陸。縣長饒慶鈴說，希望農業部長陳吉仲行行好，幹正事，幫忙行銷釋迦。

台東大目釋迦栽種面積約2500公頃，今年產季約有3至4成尚未採收完畢。縣府農業處表示，釋迦價格低迷跟市場競爭有關，夏季水果多，消費者選擇也多，另方面年底台東釋迦恢復輸陸，並未限定只有鳳梨釋迦可以出口，不過大目釋迦的保存期限短，影響貿易商意願。

台東釋迦以鳳梨釋迦及大目釋迦為大宗，每年7至10月為大目釋迦盛產期，目前採收已經過半，鳳梨釋迦也進入授粉期。因應蘇拉颱風可能來襲，農民在果實外加上透明套袋，另增設果樹支架，避免強風吹拂發生落果。

今早縣長饒慶鈴會同農業處人員，前往釋迦果園關切採收及防颱措施。羅姓果農說，大目釋迦去年價格就很差，大中小果品價格依序30、20、10元，種愈多賠愈多，今年乾脆減產，但價格仍僅落在每台斤30幾元左右，無法達到以往的50元，希望更多通路促銷釋迦。

農民說，縣府幫助鳳梨釋迦重回中國大陸市場，大目釋迦卻未能比照辦理，這樣不公平。農業處長許家豪說明，釋迦不分品種都能輸往大陸，不過大目釋迦保鮮期僅7天，鳳梨釋迦可達10天以上，貿易商偏好鳳梨釋迦；為拉抬台東釋迦，縣府與連鎖量販店及超市都有聯合促銷，內銷市場銷量有限，芒果、鳳梨價格同樣不好。

「請農業部長行行好，幹正事！」饒慶鈴在釋迦田喊話說，農民看天吃飯很辛苦，每次聽到這樣的情況她很難過，農業部應為農民著想。

釋迦怕強風摧殘，颱風來襲，台東農民在尚未成熟果實外加上透明網袋，另增設支架鞏固果樹。記者徐白櫻／攝影
釋迦怕強風摧殘，颱風來襲，台東農民在尚未成熟果實外加上透明網袋，另增設支架鞏固果樹。記者徐白櫻／攝影

鳳梨釋迦 農民

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