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郊外常見小蟲體液強烈腐蝕皮膚 吃藥治療才有效

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
隱翅蟲撲在人體表面不會叮咬人，但被拍死後的濺出體液會灼傷皮膚。記者簡慧珍／攝影
隱翅蟲撲在人體表面不會叮咬人，但被拍死後的濺出體液會灼傷皮膚。記者簡慧珍／攝影

台灣一年四季都有隱翅蟲，夏季較為活躍，被牠的體液噴濺會出現嚴重過敏反應，位在彰化縣農業區的衛福部彰化醫院皮膚科個別門診每年約40個病例，醫師提醒民眾如有小蟲停在身體表面，趕走、吹走即可，千萬不要拍打。

彰化縣50歲林姓婦女到農田空地整理枝枯，當下以為汗下如雨造成皮膚搔癢不適，返家換衣服時看見身體有多道燒燙傷痕跡，想不起來小蟲何時穿入衣服內，她塗抹消炎抗過敏藥都沒效，起初怕發炎沖冷水澡反而刺痛，用接近體溫的熱水洗澡較舒適。

「塗什麼藥都沒效，必須吃口服藥。」衛福部彰化醫院皮膚科主任郭峰昇今天表示，隱翅蟲在草叢生活，每逢除草、割稻就會飛出來，不會叮咬人，但牠的體液含有具有腐蝕性的隱翅蟲素，只要皮膚碰觸10至15秒即嚴重免疫反應，表皮像嚴重燒燙傷，塗藥無效，必須服用含消炎、止痛、抗生素甚至類固享成分的口服藥。

郭峰昇說，彰化平原農田草地多，被隱翅蟲體液刺激的病例很常見，他的門診一年約40個病例，有些病人是騎腳踏車或機車時感覺小蟲停在臉部，下意識用手撥走或拍打，隱翅蟲身體很軟，人類稍微用力就體液濺出，如果一個巴掌下去，病人半張臉就出現「燒燙傷」。

郭峰昇建議身體有隱翅蟲體液造成的傷口，皮膚已被破壞，可用接近體溫的水清洗，乾淨毛巾拍打乾燥後，用紗布覆蓋避免細菌感染。

隱翅蟲 換衣服

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