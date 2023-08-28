鋼鐵心讓他有「好心」 他術後消風15公斤又見人生新希望

54歲的蔡先生因心衰竭，苦等心臟移植來續命，但等了8個月，都盼無「好心人」，高醫本月為他進行心室輔助器植入手術，鋸開他的胸骨，植入心室輔助器在他的左心室，這顆「鋼鐵心」代替了他的心臟，發揮打出血液等功能，蔡先生術後不再喘吁吁，今天還開心參加出院記者會，說將展開新人生。

高醫今為蔡先生舉辦出院記者會，為他操刀的的高醫心臟血管外科主任蔡峯鈞表示，蔡先生因多牛心臟血臟血管堵塞，做過心導管置放支架，與在體內放置去顫器，改善效果均不佳，心臟功能日益衰竭，去年底被登錄心臟移植名單，但好心人難求，一直等不到移植的機會，蔡先生也因心衰竭病況惡化、嚴重水腫，到上月時，體重已從100公斤，飆升至116公斤。

蔡先生則說，手術前他因心臟不好，不要說走路，連說個話都喘到不行，自己經濟情況不好身體又差，他好幾度都認為，人生就要走到盡頭，但高醫不放棄他，本月2日為他進行心室輔助器植入手術，術後的他，半個月即因「有好心」水腫改善，瘦了15公斤，並再度看見了人生的新希望。

蔡峯鈞解釋，手術方法是將心室輔助器植入蔡先生左心室下方，將血液由左心室引流至心式左心室幫浦，再送回到主動脈，供應全身所需要的血流，有如以這顆「鋼鐵心」代替既有心臟的功能，以往健保不給付，受術者需自付約400、500萬元，但現只要心衰竭程度達需換心程度，健保也納入給付。

高醫副院長羅傳堯表示，台灣每年能獲得心臟移植者，僅約60至80人，心室輔助器植入術，嘉惠更多等不到「好心」的心衰竭病人。