快訊

女教師因說了句「我們日本」 慘遭網爆並被迫辭職

軍工股及半導體族群接棒 台股開高震盪收盤小漲27點收16,509點

郭台銘宣布參選 游淑慧引老殘遊記嘆「人人營私則天下大亂」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鋼鐵心讓他有「好心」 他術後消風15公斤又見人生新希望

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
高醫心臟血管外科主任蔡峯鈞說明心室輔助器（紅圈處）植入術手術原理。記者吳慧芬／攝影
高醫心臟血管外科主任蔡峯鈞說明心室輔助器（紅圈處）植入術手術原理。記者吳慧芬／攝影

54歲的蔡先生因心衰竭，苦等心臟移植來續命，但等了8個月，都盼無「好心人」，高醫本月為他進行心室輔助器植入手術，鋸開他的胸骨，植入心室輔助器在他的左心室，這顆「鋼鐵心」代替了他的心臟，發揮打出血液等功能，蔡先生術後不再喘吁吁，今天還開心參加出院記者會，說將展開新人生。

高醫今為蔡先生舉辦出院記者會，為他操刀的的高醫心臟血管外科主任蔡峯鈞表示，蔡先生因多牛心臟血臟血管堵塞，做過心導管置放支架，與在體內放置去顫器，改善效果均不佳，心臟功能日益衰竭，去年底被登錄心臟移植名單，但好心人難求，一直等不到移植的機會，蔡先生也因心衰竭病況惡化、嚴重水腫，到上月時，體重已從100公斤，飆升至116公斤。

蔡先生則說，手術前他因心臟不好，不要說走路，連說個話都喘到不行，自己經濟情況不好身體又差，他好幾度都認為，人生就要走到盡頭，但高醫不放棄他，本月2日為他進行心室輔助器植入手術，術後的他，半個月即因「有好心」水腫改善，瘦了15公斤，並再度看見了人生的新希望。

蔡峯鈞解釋，手術方法是將心室輔助器植入蔡先生左心室下方，將血液由左心室引流至心式左心室幫浦，再送回到主動脈，供應全身所需要的血流，有如以這顆「鋼鐵心」代替既有心臟的功能，以往健保不給付，受術者需自付約400、500萬元，但現只要心衰竭程度達需換心程度，健保也納入給付。

高醫副院長羅傳堯表示，台灣每年能獲得心臟移植者，僅約60至80人，心室輔助器植入術，嘉惠更多等不到「好心」的心衰竭病人。

蔡峯鈞指，依美國經驗，心室輔助器治療成果，已與心臟移植相當，一年與三年的存活率，可達85%與70%，且植入者不像心臟移植者，得終生服用抗排斥藥，因此，以心室輔助器取代心臟移植術，來治療嚴重心衰竭患者，已是未來的趨勢。

本月2日才進行心室輔助器植入手術的蔡先生，今已神清氣爽地參加記者會。記者吳慧芬／攝影
本月2日才進行心室輔助器植入手術的蔡先生，今已神清氣爽地參加記者會。記者吳慧芬／攝影
本月2日才進行心室輔助器植入手術的蔡先生，今已神清氣爽地參加記者會。記者吳慧芬／攝影
本月2日才進行心室輔助器植入手術的蔡先生，今已神清氣爽地參加記者會。記者吳慧芬／攝影

高醫 手術 健保

延伸閱讀

一家三口喝「抗疫符水」相繼中毒 高市衛生局要查廟公…最重罰150萬

萬病之灶！皮膚這狀況99%有健康問題 專家籲：保濕防曬不可缺

劉真「心雜音」發現心臟問題 高雄榮總：聽心音找心病

WWE／傳奇摔角手心臟病發享年36歲 巨石強森心碎發文

相關新聞

3個颱風共存！ 日本宣布輕颱海葵今天上午生成

日本氣象廳宣布，在關島附近海面的熱帶性低氣壓，台灣時間今天上午8時生成海葵颱風，向西移動，時速7公里。

蘇拉仍可能登陸 氣象局：這些地區注意衝擊 不能排除藤原效應

蘇拉颱風今天凌晨稍減弱為中度颱風，路徑南偏，但預期會威脅台灣。中央氣象局預報課長林秉煜說，蘇拉颱風預期會維持中度颱風上限...

兩岸觀光恢復喊話對岸開放心胸 王國材：現在看不出來

陸委會宣布規畫開放大陸團客赴台，初期每天限額2000人次，並視大陸回應再確定實施日期；國台辦不領情，批評是在畫餅。交通部...

南北夾擊？ 蘇拉將通過恆春近海 海葵外圍環流恐威脅北部

目前除了中度颱風蘇拉、輕度颱風丹瑞，今年第11號海葵颱風今天上午8時形成，形成3個颱風共存。中央氣象局說，原位於關島附近...

海葵颱風2012年有這歷史巧合 1張圖看當時路徑

海葵颱風今天上午8時生成，未來不排除可能影響台灣天氣。中央氣象局說，預測未來朝西北方向往琉球海面移動，注意氣象局發布的最...

觀光署長人事案底定 前觀光局長周永暉呼之欲出

交通部觀光局改制觀光署，9月15日掛牌。對於觀光署長人選，交通部長王國材說，「就是你們猜的人」；話鋒一轉，王也主動談及人...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦