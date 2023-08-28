聽新聞
test
0:00 / 0:00
評論排隊太久！六千牛肉湯回嗆「遭網1星出征」悄改留言喊：策略成功
台南是美食之都，有各式各樣的小吃，總是吸引大批遊客造訪，其中牛肉湯更是人氣居高不下。近日有網友在「六千牛肉湯」的Google評價中留下「好吃但是如果要排隊不會再造訪」，結果遭到店家回嗆「去到警行廳也是要排隊」，引起網友砲轟，事後店家也偷偷修改評論，並直呼「我們的策略成功了！」
網友在PTT以「六千牛肉湯老闆講話也太噁心了吧？」為題發文，他表示半夜在看六千牛肉湯的評論時，看到了一位客人留下五星好評，內容大致寫著「天未亮4：50現場排隊、6：20入座、6：40上湯，牛肉湯好喝但排隊人潮太多，當一次觀光客無妨，但下回除非不用排隊，否則不會選擇二訪」。
結果該評論遭店家回嗆，「感恩，排隊值不值得看個人，如果以您的觀念來說，那你看醫生、開刀，千萬不要排隊喔，去到景行聽也是要排隊呃，那您排隊的話，等同您打自己的臉，難道您的您臉不會腫腫的嗎？啊，我忘了，水泥塗完之後完全不會腫，但是會澎管」。
回應讓網友炸鍋，認為「這種回覆也太噁心了吧？」、「他們已經賺錢賺到不在乎了，還是別去吧」、「不差你一個客人啦，懂？」、「南部水準」、「人家都給五顆星了， 還能這麼嗆」、「六千有這個底氣啊，排隊的傻B多到財富自由」、「這邏輯真自以為是」、「台南像這種帶大頭症的小吃店多著」。
六千牛肉湯的評論也被「一星出征」，事後店家也默默的把回文改掉，並且直呼「感謝您，我們的策略成功了，照原計畫走，把景行聽改掉」，不過店家事後也在臉書發文致歉，「在這跟這位客人說聲抱歉，小編我不應該用這偏激的言論來刷一星，對不起」並且附上一個跪下的表情符號。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言