評論排隊太久！六千牛肉湯回嗆「遭網1星出征」悄改留言喊：策略成功

台南是美食之都，有各式各樣的小吃，總是吸引大批遊客造訪，其中牛肉湯更是人氣居高不下。近日有網友在「六千牛肉湯」的Google評價中留下「好吃但是如果要排隊不會再造訪」，結果遭到店家回嗆「去到警行廳也是要排隊」，引起網友砲轟，事後店家也偷偷修改評論，並直呼「我們的策略成功了！」

網友在PTT以「六千牛肉湯老闆講話也太噁心了吧？」為題發文，他表示半夜在看六千牛肉湯的評論時，看到了一位客人留下五星好評，內容大致寫著「天未亮4：50現場排隊、6：20入座、6：40上湯，牛肉湯好喝但排隊人潮太多，當一次觀光客無妨，但下回除非不用排隊，否則不會選擇二訪」。

網友留下五星好評，但認為如果要排隊，可以不用再訪。圖／取自Google評論

結果該評論遭店家回嗆，「感恩，排隊值不值得看個人，如果以您的觀念來說，那你看醫生、開刀，千萬不要排隊喔，去到景行聽也是要排隊呃，那您排隊的話，等同您打自己的臉，難道您的您臉不會腫腫的嗎？啊，我忘了，水泥塗完之後完全不會腫，但是會澎管」。

店家也不甘示弱回嗆，去景行廳也要排隊。圖／取自Google評論

回應讓網友炸鍋，認為「這種回覆也太噁心了吧？」、「他們已經賺錢賺到不在乎了，還是別去吧」、「不差你一個客人啦，懂？」、「南部水準」、「人家都給五顆星了， 還能這麼嗆」、「六千有這個底氣啊，排隊的傻B多到財富自由」、「這邏輯真自以為是」、「台南像這種帶大頭症的小吃店多著」。

六千牛肉湯的評論也被「一星出征」，事後店家也默默的把回文改掉，並且直呼「感謝您，我們的策略成功了，照原計畫走，把景行聽改掉」，不過店家事後也在臉書發文致歉，「在這跟這位客人說聲抱歉，小編我不應該用這偏激的言論來刷一星，對不起」並且附上一個跪下的表情符號。