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苯巴比妥複方藥納管 薛瑞元：藥廠、基層數量出入太大

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
薛瑞元說，2顆苯巴比妥複方藥等同一顆完整劑量納管是有其必要性。記者鄒尚謙／攝影
薛瑞元說，2顆苯巴比妥複方藥等同一顆完整劑量納管是有其必要性。記者鄒尚謙／攝影

衛福部食藥署7月15日預告「苯巴比妥」及「氯二氮平」複方製劑將納入第4級管制藥品，原預計9月上路，但基層醫師對此相當反彈。衛福部長薛瑞元今表示，健保會支付日劑藥費，即使不申報也能夠請領，醫療院所多會漏申報，導致藥廠出貨量與基層申報量「落差過大」，因此納管一定會上路，只是延後兩、三個月。

新北市某幼兒園疑餵藥案偵結不起訴，但事件引發國人對苯巴比妥類鎮靜藥物的關注，食藥署鑒於苯巴比妥及氯二氮平複方製劑可能造成幼童的傷害，研議納入第4級管制。新制上路後，持有苯巴比妥複方製劑及氯二氮平複方製劑的醫療院所，必須依規定申請管制藥品登記證，詳細記載使用量，定期申報。若有違規情事將裁罰6萬元以上罰鍰，衛福部公告原預計最快9月上路。

醫師公會全聯會、基層醫師周慶明則表示，目前的管制藥品罰則太過嚴苛，進貨量1000顆，只要查核時少了一、二顆，直接罰6萬元起跳，比例上有些過當，也讓基層醫師反映，只要納入管制藥品，就不會開立相關藥品。

薛瑞元今表示，健保給付日劑藥費作為醫療院所開立藥物的經費，但不管開什麼藥，藥費每天都是固定的，導致部分醫療院所認為即使不申報也都是拿一樣的給付，卻會造成藥廠出貨量與基層申報量「出入過大」，若流入不當市面，成為不當使用的風險。

薛瑞元說，沒有適當使用在醫療上面，藥就會變成毒品，司法單位也同時在關注，司法機關不容易判斷，也可能延伸犯法問題，為了避免醫事人員誤觸法網，必須以管制藥品管理。

「2顆苯巴比妥複方藥等同一顆完整劑量。」薛瑞元說，巴比妥藥物在複方藥品中，通常含量三分之一到二分之一，因此納管是有其必要的，不是讓基層不能用藥，而是要詳細記錄。

薛瑞元強調，由於考量基層醫療院所需要清算、造冊相關藥物使用，目前每天也都有在使用，需藥給他們時間建立內部管理規範，因此同意設立緩衝期，並與基層醫療聯繫，確認準備情形，預估延後兩、三個月。

巴比妥 薛瑞元 醫師

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