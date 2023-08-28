美食、古都、自然奇景！越南2023十大觀光熱區在哪？

東南亞旅遊勝地大洗牌？

根據觀光局上半年的統計，台灣出境到越南的人數，已經超過泰國。越南政府宣布8月15日起，向所有國家和地區公民發放電子簽證。對於自由行旅客來說，簽證費用至少可省下3千元，也讓越南旅遊再掀話題，詢問度甚至超過泰國。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計整理出2023年十大網友最常討論的越南觀光區，你心目中的第一名有上榜嗎？

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No.10 順化

順化位在越南中部，是早期越南皇室居住的地點，類似中國紫禁城，因此遊客造訪順化主要的景點都圍繞在早期的皇室建築，例如，順化皇城、嗣德陵（謙陵）以及啟定皇陵。順化皇城是越南第一個世界文化遺產，共有10座城門，皇城採用北京故宮的建築圖紙，所以參觀時彷彿置身於一個縮小版的北京故宮。

有網友回國後分享，「漫步在古城裡，除了可以看到越南古代獨有的遺跡，還可以一睹帶有中國風味的建築風格。」另外有人表示，「順化牛肉麵好吃」、「不能錯過順化米線」。

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No.9 寧平

寧平位於北越內陸，於2014年登錄為世界文化遺產，此處山水環繞，以石灰岩地形「陸龍灣」為名。遊客可搭乘竹筏穿梭河流與石灰岩山景之間，仿佛有身處下龍灣的錯覺。有網友認為，「網路上陸龍灣的旅遊資料較下龍灣少，所以較有機會避免遇到人擠人的情況」、「陸龍灣真的好美」、「就像置身在油畫一樣」、「這裡真的很美！個人覺得比下龍灣更值得一遊」。

此外，寧平還有一個著名景點──「越南長城」，遊客必須攀爬長城的500個台階，才能爬上山頂飽覽陸龍灣的極致全景。

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No.8 芽莊

芽莊又被稱為「東方小馬爾地夫」，擁有越南最美海岸線，是越南中部的一座海濱城市。海灣還有很多美麗小島，不少人來到芽莊會跳島旅遊也會體驗泥漿浴。此外，芽莊的「婆那加占婆塔」是印度教建築，其建築風格類似吳哥窟，有越南小吳哥窟之稱，是不少遊客都會造訪的景點。

有網友在臉書社團「好想住飯店好康・踩雷不藏私」分享芽莊度假照，引起其他人留言詢問，「可以請教一下行程安排嗎？」、「想知道行程+1」；另外有網友表示，「感覺很讚」、「芽莊真的非常美」。

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No.7 沙壩

沙壩是一座位於北越的山城小鎮，海拔高1640米，平均氣溫15.3度，在法國殖民時期被打造為一個高山避暑度假勝地，以雲海繚繞、綿延起伏的山脈和梯田風光聞名，吸引各地的遊客前往朝聖。

綜藝節目「綜藝玩很大」第447集前往沙壩出外景，返國後於IG發文分享，「回到台灣了，喜歡越南沙壩的一切」。不少參與這集拍攝的藝人都在貼文下方留言，「已開始想念」、「真的奇幻，超級難忘」、「太好玩了」。另外也有PTT網友表示，「又出國玩很大，期待」、「我以前的印象都是翻譯沙巴，他們念沙壩真不習慣」。

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No.6 會安

會安位於中越，是古代海上絲綢之路的重要港阜。由於特定季節受季風影響，商船無法自由航行，因此很多商人便在港口附近居住下來，因此可以在此看到許多異國文化。 19世紀後商人漸漸將重心轉至峴港，過往居民生活的遺跡被保留了下來，而1999年會安古鎮被登錄為 世界文化遺產。

臉書擁有25萬追蹤人數的部落客「鳥先生&鳥夫人」8月前往會安古鎮旅遊，並發文驚嘆，「果然是文化遺產，真的超級美」、「到中越必去的景點」，引起網友留言，「我喜歡這裡」、「看了我都好想去」。

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No.5 下龍灣

下龍灣位於越南東北部， 1994年被列為世界自然遺產，是電影 007 明日帝國的拍攝地點，吸引不少旅客前往朝聖。下龍灣因造型奇特的岩石立在海面上，有著「海上桂林」的美譽。機票達人布萊N發文表示，「真的超美，照片跟眼睛所見根本無法相比」，也有網友在貼文下方留言，「下次可以挑一艘船睡～划個皮艇很愜意～」。

下龍灣風景區共分為東、西、南3個小灣，有吉婆島、巡洲島、天宮洞、鬥雞石等景點。很多遊客會搭乘觀光船遊覽下龍灣，不僅能穿梭於島嶼之間欣賞山海風光，也能下船上島探訪、參觀洞穴。

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No.4 河內

越南首都河內歷史悠久，位於越南北部，擁有保存良好的老城區，區內具有許多融合越南和法式殖民的建築，包括百年歷史河內大教堂「聖若瑟主教座堂」、「河內歌劇院」以及河內最古老佛寺「鎮國寺」等都是著名的地標。此外，「河內36古街」販售著各式各樣的商品，可以品嚐許多越南當地的美食小吃，包括越南法國麵包、烤豬肉米線等等。

針對河內部分地區販售貓狗肉品，越南當局怕引起外國遊客觀感不佳，7月傳出將著手禁止河內攤商交易貓狗肉品。對此，PTT網友表示，「為了歐美遊客」、「豬雞鴨表示偏心」。

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No.3 富國島

富國島位於泰國灣，與柬埔寨隔海相望。行政區劃上隸屬堅江省富國市，該市境內由22個不同大小島嶼組成，其中富國島面積最大。

富國島上擁有世界最長的「360度全景跨海纜車」，20分鐘乘車過程帶遊客鳥瞰富國島海岸美景。纜車從富國島出發通往香島上的富國島太陽世界自然公園，園區內有水陸樂園、餐廳以及咖啡館。有網友表示，「坐在纜車上看海，真的好美」、「天氣超好，可以拍很美的照片」。另外4月有一家人報名越南旅遊團，卻因旅行社疏忽無法提供護照，導致旅遊行程泡湯。雙方後來和解，旅行社提供免費「富國島五日遊」補償，該做法收到許多網友大讚「有誠意」。

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No.2 胡志明

胡志明市舊名西貢，曾是南越首都，現在是越南最大的城市及其五個中央直轄市之一。該市的名字是為了紀念越南建國領導人胡志明。由於南越曾被法國殖民，胡志明市區有許多充滿法式風情的建築。例如熱門網美打卡點──耶穌聖心堂，整座粉色的教堂超夢幻。這座建於法國殖民時期的粉紅教堂是羅馬天主教教堂，每天都有人前往粉紅教堂為商品、婚紗來取景，不少網友表示，「少女心噴發」、「芭比粉」、「好美」。此外，峴港也有個顏色比較偏橘粉珊瑚色的粉紅教堂，也吸引不少網友前往打卡。

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No.1 峴港

位於中越的峴港市是越南第四大城市，僅次於胡志明市、河內市和海防市。它被《國家地理雜誌》評選為人生必去的50個地方之一，除了有全球6大美麗海灘──美溪海灘、亞洲最高觀音像，還有網美必拍的佛手地標「黃金天橋」以及峴港大教堂。

從空拍角度俯瞰黃金天橋，一雙布滿青苔的巨手，於虎口處托起長達150公尺的景觀步道，步行於上的旅客不僅可以遠眺山景，還可被森林環繞，不少遊客留言指出，「蠻壯觀的，走到橋的對面還有腳跟頭」、「這裡好漂亮」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年01月01日至2023年08月20日，共約8個月。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『2023越南十大熱門觀光區』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統