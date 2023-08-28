台鐵中秋疏運加開列次看這查 8月31日周四0時搶票

因應中秋連續假期疏運，台鐵局今天宣布，自9月28日至10月2日5天，全線加開各級列車計116列次，包括西線40列次、東線64列次及南迴線12列次。8月31日周四0時起，開放除東線實名制車次外之一般車次網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票。

台鐵局說，加開東線實名制列車計4列次，9月1日周五0時起，開放民國111年8月1日前（配合內政部更新「個人資料取得媒介」政策）設籍於花蓮縣、台東縣的現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。

另為加強疏運旅客，9月28日至10月2日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

台鐵局說，相關加開列車車次、時刻，即日起可於台鐵局官網（https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip）及訂票APP「台鐵e訂通」查詢。