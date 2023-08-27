強颱蘇拉難捉摸？歐美預測對台影響「兩樣情」 差異在這裡

強颱蘇拉周三至周四，影響台灣最顯著，明晚中央氣象局預計發布強海警、周二發布陸警，東南部嚴防豪大雨。根據氣象臉書專頁預測，歐美模式研判影響路徑大不同，預測差異來自颱風東方熱帶性低氣壓的發展、太平高壓西伸幅度，以致充滿不確定。

「觀氣象看天氣」臉書專頁指出，據歐、美最新預測路徑，蘇拉颱風對台灣的影響大不同。歐洲模式預測，8月30日晚上至8月31日早上登陸恆春半島，沿著西南部沿岸北上，如此一來，東南部、西南部風大雨也大；美國模式則預測從西南部外海通過，對台灣陸地的影響相對輕微許多。預測差異來自蘇拉颱風東方熱帶性低氣壓的發展情形，以及太平高壓西伸幅度，導致路徑充滿不確定。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書專頁指出，根據歐洲模式未來4日雨區模擬，花東、雲林至屏東、中部山區看來威脅風險較高；蘇拉颱風環流雖小，但抵達台灣附近時，至少是強颱或中颱上限，路徑差一點，風雨強度差很多，前述幾區趕緊做好防颱準備。

中央氣象局預計明晚發布強颱蘇拉海警、周二發布陸警，周三颱風最強也離台灣最近，可能穿過台灣南端，並在周三晚間登陸，東南部首當其衝。另外，熱帶性低氣壓TD12可能轉輕颱「海葵」，氣象局觀測，海葵尺寸雖大但不結實，遇上「小鋼炮」蘇拉，雙颱（藤原）效應發展，尚待密切觀測。