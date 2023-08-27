數百學生西門町雨中遊行 台大生談Metoo：仍需推動更多教育

近百位學生舉著「台灣Metoo遊行」的白色布條，在不畏雨勢高喊「Metoo大遊行、你我來同行」的口號，由8位同學號召的「台灣Metoo大遊行」27日在西門町登場，現場來了約2百人共襄盛舉，多數是學生。民進黨立委范雲、時代力量發言人余佳蒨、網紅「四叉貓」、勵馨基金會執行長王玥好都現身力挺。

學生風雨中前行

遊行策劃小組在現場發送藍色的Metoo明信片與寫著「You’re not alone.」的白色蒲公英貼紙，也有許多與會者就直接將貼紙貼在手臂上，在遊行前主辦單位也在西門捷運站5號出口設立靜態展覽，張貼數張記錄Metoo相關知識的大字報供路過民眾參閱。

還有人舉著「小民參政歐巴桑聯盟」、「台大女研社」的旗子聲援。遊行隊伍行經中華路一段、忠孝西路、公園路、襄陽路與武昌街一段，沿途也有許多民眾透過大聲公表達心聲，最後回到出發點進行宣講活動。

性別教育要加強

有受訪者表示，自己是策畫遊行8位同學的學弟妹，加上平常就很關注性別議題，因此即使下雨也要參加。與會者表示，社會需要對Metoo運動有更多理解，不過從之前相關事件爆發後，感覺整個氛圍有逐漸發酵，學校也開始更重視相關議題，她們認為是很正向的發展。

參加遊行的台大女研社同學受訪時說，雖然相關議題立法單位已經有修法改正，但是在社會上還需要推動更多教育，包括性平教育缺乏、檢討受害者與性教育古板保守等，導致很多人不願意正視這些問題，希望未來觀念能逐漸改善。

盼不再有性暴力

發起遊行的彰師大同學鄭國廷也說，台灣Metoo運動至今，社會風氣大多仍討論個案，但Metoo不只是名人的Metoo，社會上還有很多遭受性暴力的受害者需要管道發聲，希望透過遊行激發社會性別意識，讓性暴力事件逐漸減少。

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