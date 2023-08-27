台62線延伸國5路線評估曝光 規劃建議1Y、宜蘭傾向2Z案

為解決國五塞車問題，公路總局進行「台62線瑞濱延伸至宜蘭頭城的可行性評估」，研議銜接國5的可行性，規劃公司初步建議採取1Y方案，以瑞芳做起點，縣政府建議採行四腳亭起點的2Z方案，終點都是在國2沿台2西側。

公路總局日前分別在頭城鎮及礁溪鄉舉辦可行性評估說明會，聽取地方意見後做為年底評估定案的參考。這條為了解決國5塞車的快速替代道路，評估造價約2千億元，各路線方案的長度44至47公里，假日尖峰時段可以比國5節省半個多小時行車時間，連假尖峰時段可節省1個多小時。

根據台灣世曦工程顧問公司評估台62線延伸至國5的可行性，起點為台62線約16K處，終點約為國5約35k附近。針對路線起點，方案1是瑞芳交流道，方案2是四腳亭交流道；路線終點，以XYZ三方案銜接國5。

方案X因為路廊會行經大塭濕地的鳥類棲息區，環境敏感區初步不採用該方案，規劃公司與縣府從方案Y與方案Z做選擇，這兩個方案可以銜接國5，也鄰近台2，有利重車行駛，其中以方案1X路線最短44.37公里，方案1Z的路線最長47.03公里。

針對路線起點，縣政府與部分地方人士建議選擇靠近暖暖的四腳亭方案2、終點採Z方案，往返台北與宜蘭銜接國道便捷；但規劃公司評估認為，四腳亭系統交流道僅可往國1，必須興建隧道比方案1長。

規劃公司認為，若以方案1的瑞芳做起點，起點設置台62八斗子匝道，經瑞芳系統交流道可往國1、台2線瑞濱、基隆市區，提供全方向系統服務範圍大，建議方案採1Y (瑞芳-礁溪) 路線長度45.29公里，終點銜接國5頭城以南的礁溪系統交流道。

頭城鎮長蔡文益表示，對於台62線延伸案樂觀其成，路線終點最好便於銜接台2庚線的山腳道路，這樣靠近山區的員山鄉及三星鄉居民經山腳道路接國道上台北，不必繞大老遠的路才能上國道。