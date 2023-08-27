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強颱蘇拉太小顆沒「撞牆」 專家指1關鍵左右它登陸台灣

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
蘇拉颱風結構扎實，但是環流很小。路徑上逐漸有比較明確的趨勢，大致趨向台灣附近到台灣西南方海域，中心有機會登陸台東到恆春半島一帶。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
蘇拉颱風結構扎實，但是環流很小。路徑上逐漸有比較明確的趨勢，大致趨向台灣附近到台灣西南方海域，中心有機會登陸台東到恆春半島一帶。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

蘇拉颱風增強為強烈颱風，預計將影響台灣。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，蘇拉颱風結構扎實，但是環流真的很小，昨晚到現在颱風中心非常靠近呂宋島東岸，「如果不是環流太小，很可能就會被地形給鎖定，拉進去撞牆了」。

吳聖宇說，路徑上逐漸有比較明確的趨勢，大致趨向台灣附近到台灣西南方海域，中心有機會登陸台東到恆春半島一帶。但是不是會登陸，或是掠過恆春以南近海，還要看轉完一圈後往西北的角度而定，角度較偏西那就會掠過恆春以南，較偏北那就有機會登陸。

吳聖宇說，這個颱風看起來相當小，暴風圈內才有明顯的風雨，接近中心附近風雨最強，外圍的感受可能並不明顯。所以中心登陸與否對於風雨影響的程度跟區域相當重要，明天會逐漸來到關鍵點，持續觀察。

蘇拉颱風 恆春

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