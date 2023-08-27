海葵颱風若生成恐致蘇拉影響加劇？ 氣象粉專憂藤原效應

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，最新歐洲模式的預測路徑有大變化，後面可能近期將生成的海葵颱風成為關鍵角色。

蘇拉颱風預計周三起影響台灣，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，蘇拉颱風在台灣上空時，海葵可能會把它拉著，蘇拉就卡在台灣或海峽上空不動，死纏爛打，直到它消散，海葵路徑也大幅西修。

至於是否出現藤原效應，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，看起來有這個跡象。

中央氣象局預報員趙竑昨天說，在關島附近有比較大的低壓區，未來可能有機會逐漸增強，發展結構比較完整的熱帶系統，也不排除未來成為今年第11號颱風海葵。形成的時間點和它現況及未來發展有關，也預估可能在丹瑞颱風逐漸變成溫帶氣旋的同時，它才有機會逐漸變成熱帶性低氣壓、甚至是颱風。

何謂「藤原效應」？根據中央氣象局「颱風百問」指出，如果兩個颱風靠近至1000公里左右時，它們將相互繞著相連的軸線做環狀反時鐘方向旋轉，旋轉中心的位置，由2個颱風的相對質量及颱風環流的強度來決定。旋轉時通常較小的一個走得快些，較大的一個走得慢些，有時2個颱風亦可能逐漸合而為一。

周三就是國中小開學日，蘇拉颱風有登陸台灣的機率，周三、周四也是颱風影響台灣最劇烈的時候，如果發布陸警或風雨達標，可能有部分縣市一開學就剛好放颱風假的機會。