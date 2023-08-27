北美館只排第三！「北北基桃」文化場館2023人氣比拚Top 10

說走就走的文化之旅

2023年5月開賣的「周遊列博」數位票券，一張200元限量5千張，要帶民眾暢遊基隆市、新北市、臺北市、桃園市博物館，其中13處博物館，包括「北美館、士林官邸、黃金博物館等地」，持票券就可以免費入場，或是享有優惠。

沒有搶到也沒關係，像是5間新北市立博物館，新北市民持身分證就可以免費入場，也算是省了一筆。這回北北基桃「周遊列博」數位票券，一共要帶你暢遊43間博物館，不管是否買到票券，哪10間是必去熱門景點，《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查北北基桃2023年網路討論度最高的前十名，有空就去打個卡，來沐浴文化氣息吧。

image source：臺北旅遊網、新北市旅遊網

No.10 剝皮寮歷史街區

剝皮寮歷史街區位於台北市萬華區龍山寺旁，康定路、廣州街及昆明街口，街區內保存有相當完整的清代街型、清代傳統店屋，其建築空間見證了艋舺市街的發展，擁有獨特之歷史文化和建築特色。

剝皮寮因為國片《艋舺》有不少片段取景於此，所以帶動一波旅遊風潮。2023年因為龍山寺花燈展，有網友在臉書社團「599坐火車慢遊台灣」PO了不少夜晚時的周邊景點照片，裡頭除了龍山寺、剝皮寮、三水市場等景點，讓網友大讚「原來這裡這麼美嗎？」、「從來不知晚上的三水市場.剝皮寮這樣好看」。

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image source: 臺北旅遊網

No.9 林本源園邸（林家花園）

新北市板橋區林本源園邸1847年始建，為清朝時期林家的租館，後由林國華、林國芳兩兄弟擴建，仿蘇州留園設計建築依蘇州留園設計。林本源園邸分為「板橋林家花園」與「林本源宅邸」，板橋林家花園指宅邸外的庭院，事實上林本源並不是人名，而是板橋林家的「商號」。

今年8月19日上午，林家花園因應七夕迎請「台北霞海城隍廟」的城隍爺、城隍夫人以及月老來駐駕一日，林家花園才迎請「台北霞海城隍廟」的城隍爺、城隍夫人以及月老來駐駕一日，而且是連續17年的活動，獲得不少關注。網友也大讚，「雨天的林家花園也是蠻美的，有不同的氛圍」、「古色古香的場景隨便拍就非常的漂亮」。

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No.08 西門紅樓

台北市西門紅樓於1908年由日本建築師近藤十郎所建造，由八角樓與十字樓組成，是臺灣第一座官方興建的公營市場，亦是全臺所保存最古老完整的三級古蹟建築物，另外加上緊鄰兩旁的南北廣場統稱為「西門紅樓」。

西門紅樓歷經市場、書店、電影院、劇場等不同時期的變化，自2007年起歷經十多年變化，已經是臺灣指標性的文創及藝文據點。不少網友大讚「外觀很適合拍照留念」、「紅磚打造的日式風格建築，內部保留原有格局加上新的創意、是傳統與新文化的完美結合」、「老式建築，一到假日就會有市集，逛完可以到西門町繼續逛」。

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image source: 臺北旅遊網

No.7 十三行博物館

新北市立十三行博物館，簡稱十三行博物館，位於八里左岸，1995年一架空軍飛機行經八里上空，因飛機上羅盤出現磁力異常反應，因而發現了十三行遺址。

為了保護十三行遺址而興建的博物館，是台灣第一座市立考古博物館，博物館分別由三棟建築組成象徵為山與海，傾斜不正的八角塔象徵毀壞的遺跡與無法還原的歷史真相，此建築更在2002年獲台灣建築獎首獎等多項紀錄。

2003年開幕的十三行博物館，至今已經20年。網友大讚，「適合大人小孩的地方，假日人也不會多到擁擠」、「建築頗有特色，值得來此一遊」、「很多互動設施可以體驗考古工作的進行」。

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No.6 橫山書法博物館

橫山書法藝術館位於桃園市大園區橫山書法藝術公園內，名稱取自當地的傳統地名橫山，也是台灣第一座官方經營，以書法藝術為主題的美術館。

橫山書法藝術館建築前方有大型埤塘，農民用以調節灌溉用水，建築師以其為墨池形象，將書藝館設計為五塊硯石，散落其旁，此建築也獲得2022年台灣建築獎首獎。網友認為，「展覽作品不多，順遊大園尖山考古館（免門票）有些許的互動小遊戲可玩」、「館內定期會更換展覽主題，呈現方式很活潑，可以認識書法藝術」、「環境很美，很適合休假放空，遛小孩的地方，近高鐵站、華泰名品城」。

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No.5 鶯歌陶瓷博物館

新北市鶯歌陶瓷博物館為全國首座陶瓷專業博物館，2000年11月26日正式開館，是台灣第一座以陶瓷為主題的專業博物館，整體建築形式以清水模、鋼骨架、透明玻璃穿透內外環境，使陶博館的空間產生無限延伸和虛實的變化，呈現質樸的美感。4月起因為新北美術館開園，替陶博館增加不少聲量，未來兩館預計與鶯歌老街、客家園區一同形成藝文廊帶。

不時都有手作課程吸引親子報名，網友評價「雖然老街上也有私人體驗的陶藝課，但館內的明顯少了商業、多了涵養，值得一訪」。

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No.4 淡水古蹟博物館

新北市「淡水古蹟博物館」於2005年7月1日創立，串連淡水古蹟建築群，只要花80元購買參觀票就能一次飽覽「紅毛城」、「小白宮」、「滬尾礮臺」等三大景點。

「紅毛城園區」包含荷西時代、清領時代及日據時代的建物；「前清淡水關稅務司官邸」又名「小白宮」，興建於1862年，取名自西班牙式白色建築。「滬尾礮臺」建於1886年的火炮砲台，是由當年的第一位台灣巡撫劉銘傳主導建造。

不過因為紅毛城、小白宮較淡水古蹟博物館名聲響亮，有網友曾表示，「找不到一個博物館就叫做古蹟博物館的，聽工作人員解釋才知」。

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No.3 臺北市立美術館

臺北市立美術館於1983年成立，是台灣首座公立美術館。建築採取低限灰白的國際現代主義風格，將傳統建築斗拱之元素堆砌為「井」字形主體架構，寓意美術館為文化之泉源活水。

北美館在2月時展出「未來身體：超自然雕塑」展探討人類世時代裡人體的未來，超寫實與寫實雕塑作品，引起不少話題。另外宜蘭21名師生，沒預約就前往看展，因疫情影響，館方關閉自由用餐區，最後淋雨午餐，讓文化局長蔡詩萍公開道歉，也引起一波聲量。網友則認為，「如果父母正在尋找給小孩一個陶冶藝術性情的場所，北美館絕對是最佳選擇之一」、「休假沒事就會跑來 很多展覽～值得來一趟」。

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No.2 士林官邸

台北市士林官邸因緊鄰著中山北路，佔據極佳的地理位置，可快速直達總統府，加上後有福山做為倚靠，優越的地勢，所以成為蔣故總統官邸，1996年，首度開放市民觀賞園藝與休憩使用。士林官邸也每年都會舉辦各式花展，其中菊展及鬱金香展，總是吸引大批民眾入園拍照。

2023年士林官邸聲量高點就落在2月時的鬱金香展，以荷蘭「庫肯霍夫鬱金香公園」為概念發想，並搭配13萬株來自日本及荷蘭的鬱金香，展期間話題性十足。網友也表示，「賞鬱金香花展，映入眼簾的是鮮豔奪目的各色鬱金香，真美」、「非花季～愜意舒適.市區的室外桃源花季～百花爭艷.滿滿拍照景點」、「兼具歷史景點與都市公園的好去處。」

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image source: 臺北觀光旅遊網

No.1 松山文創園區

台北市松山文創園區位於信義區占地6.6公頃，建於西元1937年，其前身為「臺灣總督府專賣局松山菸草工場」，為臺灣現代化工業廠房的先驅，也是第一座專業的捲菸廠。園區內全區為古蹟建築，不定時舉辦有趣的講座及展覽，加上園區內誠品進駐並設有電影院，每回到假日或舉辦活動時，都吸引大量遊客。

2月時2023台灣燈會「光源台北」其中源展區位於松菸文創園區，隨著燈會熱度吸引不少關注，另外誠品松菸店將成台灣第3家24小時書店，也吸引不少網友討論。網友大讚，「園區範圍很大 是假日慢活、散策的好地方」、「青少年的天堂，尤其又能消費文化幣，小孩一踏入就逛很久」、「第一次來就覺得非常放鬆活動也非常多樣時候假日休閒裝文青的好地方」。

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image source: 臺北旅遊網

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為3023年01月01日至2023年08月16日，共8個月。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『周遊列博』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

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