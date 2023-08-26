胸痛誤認心肌梗塞 小心僵直性脊椎炎上身

23歲男大生小偉半年前開始有下背痠痛僵硬等症狀，原以為是運動傷害，某天半夜突然胸痛、呼吸不順，擔心是心肌梗塞趕緊掛急診，檢查正常但情況持續惡化，竟是僵直性脊椎炎作怪。

僵直性脊椎炎好發於20歲或30歲的年輕族群，高雄榮民總醫院過敏免疫風濕科醫師王愷君近日透過新聞稿指出，僵直性脊椎炎成因包括遺傳、環境及感染等，又以男性多於女性，主要是這族群活動力較強，常因運動造成衝擊或受傷等因素誘發疾病，抽菸也是誘發疾病活性重要因素。

王愷君表示，僵直性脊椎炎是一種免疫系統錯亂，攻擊中軸及周邊關節的關節炎，最容易影響脊椎跟骨盆交界的薦髂關節，甚至是腰椎、胸椎或是頸椎，引發背痛、僵硬等不適，尤其是清晨或久不活動時。

個案1名熱愛運動的23歲男大生小偉，半年前開始經常覺得下背痠痛僵硬，早上起床更明顯，起初以為可能是運動傷害，休息一陣子就會好，結果某天半夜莫名出現胸痛、呼吸不順，小偉擔心是心肌梗塞，趕緊掛急診就醫。

小偉的心電圖與抽血檢查都正常，然而後續除了偶爾胸痛，也出現屁股疼痛、腳後跟、膝關節腫脹等狀況，就醫確診罹患僵直性脊椎炎。

王愷君提醒，若出現症狀持續時間至少超過3個月，應提高警覺，儘早就醫檢查，目前僵直性脊椎炎的第一線治療，主要以非類固醇消炎止痛藥或給予免疫調節藥物為主。

對於已經懷孕或正在哺乳的女性患者，不建議長期或過度使用消炎止痛藥物。王愷君說，目前已有適合的生物製劑可使用，女性患者不必擔心因懷孕或備孕而面臨停藥困境，只要事前跟醫師充分溝通，及早調整用藥方式，仍可順利懷孕與生產。

他建議，平常應維持良好的生活習慣、維持均衡飲食，運動時可以選擇像游泳或瑜伽等低衝擊性及緩和性的活動，不須特別進補或吃提升免疫力的食物，避免誘發免疫反應或造成免疫錯亂，反而加重病情。