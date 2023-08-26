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飛機上不要點茶或咖啡！前空姐曝超噁內幕：自己人也不敢喝

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為機艙示意圖。圖／ingimage
圖為機艙示意圖。圖／ingimage

隨著疫情趨緩，越來越多人選擇出國旅遊。搭飛機有許多秘辛，有一名前空姐示警旅客，在機內千萬不要點茶或是咖啡，因為熱水箱、咖啡機通常都沒有洗過，不過這說法也遭其他空服員打臉，表示會監控水質，確保衛生。

美國一名前空服員凱特(Kat Kamalani)曾在抖音發過一段影片，提醒旅客搭飛機的時候不要喝非罐裝類的飲品，凱特表示，飛機上的熱水箱只有破裂時才會清洗，咖啡機甚至也沒有洗過，只有裝咖啡的水壺在航班間會清潔。

凱特也表示，空服員自己也會避免飲用，只要多和他們聊一聊，就會知道這件事。這段影片至今也超過5萬人按讚，不少人都直呼「長知識了」，也有網友留言，「說真的，這真的很噁心」、「為什麼不清理乾淨」、「感覺有人會因此生病」。

不過也有同業反駁，表示自己擔任了23年的空服員，都會定期沖洗熱水箱和咖啡機，雖然自己不敢喝咖啡，但是同事大多數都會喝，航班都會監控飛機上的水質，以確保安全 ，並非每家航空公司都能接受這種不乾淨的做法。

@katkamalani

Just promise me you won’t 🤢 #flightattendantlife #travelhacks #traveler #cleaninghacks #influencers #foodhack

♬ original sound - Kat Kamalani

出國旅遊 空服員

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