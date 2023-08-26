國1南下楠梓至鼎金交流道 8月28日起管制施工

高公局南區養工分局辦理「國道1號後勁溪過水橋新建工程」舊橋拆除作業，下週一起一連3天每晚10時至隔天清晨6時封閉，管制國1南下楠梓交流道一至鼎金系統交流道路段。

交通部高速公路局南區養護工程分局於國1主線施工管制，高雄市政府交通局今天新聞稿表示，國道1號8月28日至30日，每晚10時至次日清晨6時，楠梓至鼎金交流道南向全線封閉。

交通局智慧運輸中心建議交管期間改道路線，南下車輛自楠梓交流道出口下匝道，右轉經旗楠公路、楠梓新路至高楠公路，沿台1線行駛至左營區大中一路左轉，經大中一路行駛往鼎金系統交流道進入國1南下匝道入口。

車道管制期間行經車輛管制區域時減速慢行，依既有指示牌面及施工單位所設導引牌面說明行駛或提前改道，並請遵守管制人員導引，以確保行車安全。

交通局呼籲用路人做好提早改道規劃避免影響行程，現場依警義交人員引導行駛、減速慢行，確保行車安全。並隨時收聽警察廣播電台或撥打高公局1968免付費客服專線瞭解最新路況。