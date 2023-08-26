肉眼可見！土星衝、超級藍月 8月底最吸睛天文奇景來了

暑假來到尾聲，南瀛天文館提醒千萬別錯過將登場，連續2場引人注目的天文現象，以美麗光環著稱的土星，將於8月27日達到「衝」的位置，也就是所謂的「土星衝」；還有8月31日登場，本年度最大、最亮的「超級藍月」，趕快記下時間點，一起來欣賞這令人驚嘆的天空盛宴！

南瀛天文館表示，每年暑假必看天文亮點就是「土星衝」！指土星與太陽分別位在地球兩側、赤經相隔180度，視星等約0.4、視直徑19角秒，此次土星位於寶瓶座，肉眼清晰可見，天氣好的時候甚至可以用望遠鏡看見土星環中的「卡西尼縫」，成為夜空中的一顆明亮寶石，南瀛天文館8月27日晚上8時將於YouTube頻道進行直播，透過轉播望遠鏡的影像、導覽解說服務和觀察經驗的分享，讓大家在線上同樂。

南瀛天文館說，8月31日登場、由2個特殊天象所組成的「超級藍月」在今年格外受到矚目，月球繞行地球公轉的軌道為橢圓形，因此月球與地球的距離時遠時近，約在36萬至40萬公里之間變化，如果滿月時恰逢近地點，此時月球就會看起來比較大、比較亮，故俗稱「超級滿月」。

今年最大滿月距離地球只有35萬7341公里，視直徑為33.43角分，比最小滿月29.44角分大了10%左右，很容易看出差距。

而「藍月」則是指當一個月中出現第二次滿月，因為兩次滿月的間隔為29.5天，若該月份為30或31天就有可能在當月的頭尾各出現滿月，英文俗語「Once in a blue moon.」即是隱喻不常發生的稀有事件，而不是月球真的看起來變藍色。

南瀛天文館建議，本次「超級藍月」約在31日晚上6點40分升起(依不同縣市有數分鐘的差異)，幾乎整晚皆可看到月球，可以鎖定天文館YouTube頻道，將有專業解說及有獎徵答活動；想要親眼目睹超級藍月，也歡迎於當晚前往台南新永華夜市，不僅有天文望遠鏡提供現場來賓觀測，也能親自拍下美麗的月球，或是體驗有趣的月球主題桌遊，歡迎全國天文迷一起來賞月。