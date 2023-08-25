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傳藝中心2計畫首進新北 新莊9至10月演出12場戲劇

中央社／ 新北25日電
國立傳統藝術中心辦理多年的「民間劇場重塑計畫」，與首次推出的「傳藝GO YOUNG培育計畫」，今年首度進入新北，9月至10月將在新莊獻演12場歌仔戲與偶戲。圖為傳藝中心之前在宜蘭傳藝園區舉辦北管大匯演，共15社團、300多人參與，在園區內踩街。聯合報系記者陳敬丰／攝影
國立傳統藝術中心辦理多年的「民間劇場重塑計畫」，與首次推出的「傳藝GO YOUNG培育計畫」，今年首度進入新北，9月至10月將在新莊獻演12場歌仔戲與偶戲。圖為傳藝中心之前在宜蘭傳藝園區舉辦北管大匯演，共15社團、300多人參與，在園區內踩街。聯合報系記者陳敬丰／攝影

國立傳統藝術中心辦理多年的「民間劇場重塑計畫」，與首次推出的「傳藝GO YOUNG培育計畫」，今年首度進入新北，9月至10月將在新莊獻演12場歌仔戲與偶戲。

國立傳統藝術中心副主任鄒求強及新北市政府文化局主任秘書翁玉琴今天舉行記者會表示，國立傳統藝術中心辦理多年的「傳統藝術開枝散葉－民間劇場重塑計畫」，與首次推出的「傳藝GO YOUNG培育計畫」皆在今年首度進入新北市，獻演12場歌仔戲與偶戲。此外，文化局的「新莊有好戲」系列活動也將同步登場。

鄒求強表示，「傳藝GO YOUNG培育計畫」與民間劇場及新北市政府合作，9月20到22日由薪傳歌仔戲劇團在新莊文化藝術中心演出6場改編自西洋童話「灰姑娘」的兒童劇「黑姑娘」。

傳藝中心「民間劇場重塑計畫」也將在新莊運動公園開演。9月8日由偶戲大師許王帶領的小西園掌中劇團演出「門神的傳說」；9月9日由李靜芳歌仔戲團演出「魂斷長城孟姜女」；9月10日陳美雲歌劇團「父子情」接棒演出。10月13日有昇平五洲園「穆桂英之降龍木」；10月14日由不貳偶劇帶來俠義故事「七子十三生」；10月15日由姿蓉歌劇團演出神怪奇幻色彩的「二郎擔山」作為新北場次結尾。

此外，文化局「新莊有好戲」3場歌仔戲、2場偶戲與1檔戲偶展，9月24日起也將在新莊文化藝術中心登場，9月24日邀薪傳歌仔戲劇團演出菜鳥強盜出任務的「烏龍窟」；10月21日由一心戲劇團帶來輕鬆小品「天下第一家」；10月22日安排偶戲亦宛然掌中劇團帶來警世劇「某換某」；10月28日是尚和歌仔戲劇團勸世醒人的「觀音老母」；10月29日則由全西園掌中劇團忠臣定國的「羅定良」古冊戲參與展演。

歌仔戲 劇場 宜蘭傳藝中心

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