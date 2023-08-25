素食名店「祥和」蔬果農藥超標 鼎王、時時香也違規

食藥署今公布112年5、6月市售蔬果農產品農藥殘留監測結果，有90件不符合規定。才剛入選台灣米其林2023必比登推介，且已蟬聯6屆的素食名店「祥和蔬食精緻料理」，被查出「敏豆」跟「茄子」兩項檢出農藥殘留超標。其他名店如鼎王麻辣鍋、時時香美麗華店，也被查出紅辣椒不合格。

食藥署副署長林金富指出，此次係與地方衛生局共同執行「112年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」，針對市售進口及國產農產品進行農藥殘留監測。5至6月總計抽驗956件農產品進行農藥殘留檢驗，其中866件符合規定，合格率90.6%，但總共有90件農產品不符規定，其中13件已依「食安法」裁處，共計新台幣45萬元，有60件屬於可溯源的農產品，將移請農政單位查辦，另有17件由地方衛生局處辦中。

不合格名單當中，不乏知名餐廳。「祥和蔬食精緻料理」的「敏豆」檢出農藥依殺蟎殘留0.05ppm、「茄子」檢出農藥芬殺蟎0.09ppm；鼎皇麻辣火鍋店的「紅辣椒」檢出農藥撲克拉0.03ppm、陶斯松0.02ppm；時時香美麗華店則檢出農藥益達胺1.6ppm、百克敏0.8ppm。上述檢出值均超標、不符使用規定。