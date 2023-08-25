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蔬果抽驗農藥殘留違規 必比登推介祥和蔬食上榜

中央社／ 台北25日電
食藥署今天公布今年5、6月市售蔬果農藥殘留監測結果，共90件不合格產品，連必比登推介的素食餐廳祥和蔬食也上榜，所用敏豆及茄子被檢出農藥殘留超標違規。圖為日前祥和蔬食推出素粽系列。業者提供
食藥署今天公布今年5、6月市售蔬果農藥殘留監測結果，共90件不合格產品，連必比登推介的素食餐廳祥和蔬食也上榜，所用敏豆及茄子被檢出農藥殘留超標違規。圖為日前祥和蔬食推出素粽系列。業者提供

食藥署今天公布今年5、6月市售蔬果農藥殘留監測結果，共90件不合格產品，連必比登推介的素食餐廳祥和蔬食也上榜，所用敏豆及茄子被檢出農藥殘留超標違規。

衛生福利部食品藥物管理署公布5到6月市售蔬果農產品農藥殘留監測結果，總計抽驗956件農產品進行農藥殘留檢驗，其中866件符合規定、合格率90.6%。

食藥署公布的不合格名單中，包括瓦城集團旗下品牌「時時香」美麗華店使用的紅辣椒，驗出益達胺、百克敏超標；祥和蔬食精緻料理所用敏豆、茄子，各被檢出依殺蟎、芬殺蟎違規；鼎皇麻辣火鍋的紅辣椒也驗出殺蟲劑超標。

食藥署副署長林金富接受媒體電訪表示，這次共90件不符合規定農產品，其中13件已依食品安全衛生管理法裁處新台幣45萬元、60件移請農政單位處辦，還有17件正由地方政府衛生局處理中。這13件包括業者或供應商，視源頭而定。

食藥署提醒，民眾選購蔬菜水果時，除了選擇當季蔬果外，可挑選具有機、產銷履歷、CAS優良農產品等可溯源農產品標章者；建議蔬菜清洗時可用流動清水先浸泡，之後再沖洗與截切，水果則以水沖洗後，再去皮食用。

食藥署 農藥殘留 衛生局

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