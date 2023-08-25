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健保署祭禁令斷癌友商保給付 病團痛批：要病人等死？

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台灣年輕病友協會副理事長劉桓睿痛批，癌症病人是被健保丟包，才需使用商業保險支應昂貴的救命藥，無法理解為何健保署要祭出禁令，讓癌友無法獲得商保給付。本報資料照片
台灣年輕病友協會副理事長劉桓睿痛批，癌症病人是被健保丟包，才需使用商業保險支應昂貴的救命藥，無法理解為何健保署要祭出禁令，讓癌友無法獲得商保給付。本報資料照片

衛福部健保署喊出「商保補位健保」，如今卻要求各醫院不得讓不得讓使用標靶藥物等口服癌症新藥的病人使用健保病房，否則要核刪醫院健保點數，導致病友無法獲得商業保險給付。健保署雖說並非強制，但已傳出醫院要求癌症病人必須自費住院。病友團體痛批，癌症病人是被健保丟包，才需使用商業保險支應昂貴的救命藥，無法理解為何健保署要祭出禁令。

台灣年輕病友協會副理事長劉桓睿表示，隨醫療科技進展、癌症新藥突破，癌症病友看到一線生機，但不少救命用藥健保考量財務負擔並未給付，須由病人自費完成治療。如今，健保署不讓自費用藥的病人以健保身份住院，連帶導致商保認定為「非必要治療」不能給付，「這群癌友被健保丟包，商業保險也不給付，難道要病人等死？」

他表示，不少癌症治療已不必住院，標靶藥物有口服形式，化療也能在門診進行，但現況下商保理賠基礎就是需要住院。醫者仁心，看到病人的迫切需求，多會讓病人住院兩天一夜，藉此獲得商保給付。健保署如今要求要核刪「非必要住院」衍生的醫療費用，表面上是罰醫院，實則是由醫師自行交錢，「醫師想要救人卻因此被處罰，這樣合理嗎？」

劉桓睿表示，衛福部喊出「商保補位健保」，卻在明知若沒有商保支應，病友難以支應動輒要價數十萬的創新治療的前提下，嚴查癌友住院情況，不僅封死癌友求生的最後一條出路，質疑「說好的商保補位呢？」

他也說，不知健保署為何突然要刻意查處，有人認為與醫護離職潮導致醫院床位無法全開有關，但病人可以入住，表示還有量能，根本不必核刪；若是因為財務考量，住院帶來的健保支出本就不高，「其實省不了多少錢。」協會經營的乳癌社群中，已有人在討論，受到健保署行政命令影響，自費使用的標靶藥物遭到「打折理賠」。

健保 癌症治療 保險

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