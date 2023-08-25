快訊

連生9娃又懷孕了！人妻「想湊齊十二生肖」：不想浪費丈夫基因

不滿行政院為北科大喬地 學者批拿建國酒廠文資去送死

輝達亮眼財報下藏3隱憂 造王者下一役：AI淘金熱各自交鋒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高風險族群最快9月打莫德納XBB疫苗 莊人祥曝進度

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
台灣家庭醫學醫學會秘書長孫文榮提醒新冠高風險族群出遊的同時，也須牢記防疫三步驟「有症狀、快篩檢、早就醫」。記者李青縈／攝影
台灣家庭醫學醫學會秘書長孫文榮提醒新冠高風險族群出遊的同時，也須牢記防疫三步驟「有症狀、快篩檢、早就醫」。記者李青縈／攝影

解封後第一個暑假倒數結束，即將迎來開學返國潮，然而疫情雖然降溫，但病毒仍持續變異，目前變異株XBB已占我國變異株逾九成。衛福部疾管署長莊人祥表示，高風險族群預計最快可在9月中接種莫德納XBB疫苗。

台灣感染症醫學會、台灣感染管制學會、胸腔重症暨加護醫學會、台灣家庭醫學醫學會，四大學會與跨界藝術家眼球先生合作舉辦「旅途愜意 防疫要記」衛教快閃展覽，將分別在台北、台中、高雄快閃展出，提醒國人出國前後應有正確防疫觀念。

台灣家庭醫學醫學會秘書長孫文榮表示，新冠重症及死亡高風險族群除了65歲以上長者，也包含具慢性病者，如氣喘、癌症、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病、慢性肺疾、結核病、慢性肝病、失能、精神疾病、失智症、吸菸、BMI≧30等，或具影響免疫功能疾病者 。

孫文榮也說，民眾出國前可至旅遊門診諮詢，並事先了解當地的疫情狀況，他以台北為例，台大、馬偕、北醫、萬芳等醫院都有旅遊門診可以諮詢。他特別提醒，高風險族群出遊的同時，也須牢記防疫三步驟「有症狀、快篩檢、早就醫」。

台灣感染症醫學會理事長王復德表示，若民眾不確定自己是否為重症高風險族群，也可以透過學會推出的官方LINE帳號「疾時新聞」中的「新冠重症風險計算器」了解狀況。

繼BA.4／BA.5後，XBB已成為目前亞洲主流病毒株，莊人祥表示，疾管署已經跟莫德納達成共識，莫德納最近會送食藥署審查XBB疫苗，預計我國民眾在九月中或九月底前可以打到疫苗。第一批約是200萬劑，至於首批接種對象為何仍待傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）討論拍板，但高風險族群可優先接種。

莊人祥也說，今年應該不太可能再跟BNT採購新冠疫苗，由於在藥證部分還有卡關，並且我國與莫德納公司仍有約1400萬劑的合約量要消化，BNT的疫苗可能要在明年或是未來以自費方式讓民眾接種。

另外，世界多國近期發現Omicron變異株「BA.2.86」，莊人祥說，這隻變異株剛出來，我國仍在觀察中，我國目前還沒有驗出，該變異株是否會更容易感染還有待更多觀察。

由左至右台灣家庭醫學醫學會秘書長孫文榮、衛福部疾病管制署長莊人祥、台灣感染症醫學會理事長王復德、台灣胸腔重症暨加護醫學會理事長王鶴健，參觀衛教快閃展覽。記者李青縈／攝影
由左至右台灣家庭醫學醫學會秘書長孫文榮、衛福部疾病管制署長莊人祥、台灣感染症醫學會理事長王復德、台灣胸腔重症暨加護醫學會理事長王鶴健，參觀衛教快閃展覽。記者李青縈／攝影
衛福部疾管署長莊人祥表示，高風險族群預計最快可在9月中接種莫德納XBB疫苗。記者李青縈／攝影
衛福部疾管署長莊人祥表示，高風險族群預計最快可在9月中接種莫德納XBB疫苗。記者李青縈／攝影

醫學 新冠疫苗 莫德納 莊人祥 疫情

延伸閱讀

變異株BA.2.86現蹤更多國家 專家：尚無重症證據

編千萬預算守護子女健康 雲林縣國二男生公費施打新型HPV疫苗 降低癌症發生率

台南登革熱本土病例直逼2千大關 莊人祥赴台南疫區視察

台南登革熱新增106人累積1961例 莊人祥：10年來次高

相關新聞

蘇拉颱風不排除強襲「通過台灣」 氣象局：下周這兩天影響最劇

蘇拉颱風下周有可能影響台灣天氣。中央氣象局預報員劉宇其說，蘇拉颱風下周二稍微往台灣靠近，預計下周三、周四很有可能影響台灣...

彰化1671人通報放無薪假 腳踏車、鞋業衝擊最大

製造業景氣遲未復甦，全台無薪假人數破萬人，彰化縣傳產製造業多，本月統計共有124家、1671人被通報放無薪假，今年以來呈...

蘇拉颱風不排除登陸 粉專點名4縣市先做好防颱準備

今年第9號颱風蘇拉目前位於恆春東南東方430公里海面上，下周可能影響台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，蘇拉颱...

比山道猴更黑暗！急診醫曝3悲慘故事：未成年少女生子「沒錢硬改車」

YouTube影片「山道猴子的一生」近日引發熱潮，一名醫師看完後有感而發，直呼不知該如何形容，因為在急診見到的很多真實案例，都比故事來的更加殘酷。

攤商「掛羊頭賣豬肉」專家：消費者靠肉眼辨識有困難

進口美豬再加工假冒成羊肉在傳統攤商販賣「掛羊頭賣豬肉」，不知情的消費者購買後下肚；學者表示，光從肉眼真的很難分辨，但味道...

高風險族群最快9月打莫德納XBB疫苗 莊人祥曝進度

解封後第一個暑假倒數結束，即將迎來開學返國潮，然而疫情雖然降溫，但病毒仍持續變異，目前變異株XBB已占我國變異株逾九成。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦