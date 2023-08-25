高風險族群最快9月打莫德納XBB疫苗 莊人祥曝進度

解封後第一個暑假倒數結束，即將迎來開學返國潮，然而疫情雖然降溫，但病毒仍持續變異，目前變異株XBB已占我國變異株逾九成。衛福部疾管署長莊人祥表示，高風險族群預計最快可在9月中接種莫德納XBB疫苗。

台灣感染症醫學會、台灣感染管制學會、胸腔重症暨加護醫學會、台灣家庭醫學醫學會，四大學會與跨界藝術家眼球先生合作舉辦「旅途愜意 防疫要記」衛教快閃展覽，將分別在台北、台中、高雄快閃展出，提醒國人出國前後應有正確防疫觀念。

台灣家庭醫學醫學會秘書長孫文榮表示，新冠重症及死亡高風險族群除了65歲以上長者，也包含具慢性病者，如氣喘、癌症、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病、慢性肺疾、結核病、慢性肝病、失能、精神疾病、失智症、吸菸、BMI≧30等，或具影響免疫功能疾病者 。

孫文榮也說，民眾出國前可至旅遊門診諮詢，並事先了解當地的疫情狀況，他以台北為例，台大、馬偕、北醫、萬芳等醫院都有旅遊門診可以諮詢。他特別提醒，高風險族群出遊的同時，也須牢記防疫三步驟「有症狀、快篩檢、早就醫」。

台灣感染症醫學會理事長王復德表示，若民眾不確定自己是否為重症高風險族群，也可以透過學會推出的官方LINE帳號「疾時新聞」中的「新冠重症風險計算器」了解狀況。

繼BA.4／BA.5後，XBB已成為目前亞洲主流病毒株，莊人祥表示，疾管署已經跟莫德納達成共識，莫德納最近會送食藥署審查XBB疫苗，預計我國民眾在九月中或九月底前可以打到疫苗。第一批約是200萬劑，至於首批接種對象為何仍待傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）討論拍板，但高風險族群可優先接種。

莊人祥也說，今年應該不太可能再跟BNT採購新冠疫苗，由於在藥證部分還有卡關，並且我國與莫德納公司仍有約1400萬劑的合約量要消化，BNT的疫苗可能要在明年或是未來以自費方式讓民眾接種。

另外，世界多國近期發現Omicron變異株「BA.2.86」，莊人祥說，這隻變異株剛出來，我國仍在觀察中，我國目前還沒有驗出，該變異株是否會更容易感染還有待更多觀察。