夏天尾巴2場天文奇景 土星衝、超級藍月將現蹤

暑假接近尾聲，同時迎來2場天文奇景，分別是27日「土星衝」及31日今年度最大、最亮的「超級藍月」，讓夏天夜空更顯精采。

台南市政府教育局今天發布新聞稿指出，土星以美麗光環著稱，今年8月27日達到「衝」的位置，也就是「土星衝」，每年暑假必看天文亮點。「土星衝」指的是土星和太陽分別位在地球兩側，赤經相隔180度，視星等約0.4，視直徑19角秒。

今年「土星衝」的土星位於寶瓶座，肉眼清晰可見，天氣好時甚至可用望遠鏡看見土星環中的「卡西尼縫」，成為夜空中1顆明亮寶石。台南市南瀛天文館當天晚上8時將在YouTube頻道直播及導覽解說。

此外，由2個特殊天象組成的「超級藍月」，預定31日現蹤；因月球繞行地球公轉的軌道是橢圓形，月球和地球距離時遠時近，約在36萬公里至40萬公里之間變化，若滿月時恰逢近地點，月球看起來比較大，比較亮，俗稱「超級滿月」。

今年最大滿月距離地球只有35萬7341公里，視直徑33.43角分，比最小滿月29.44角分大了10%左右，容易看出差距。

「藍月」則是指當1個月中出現2次滿月，2次滿月間隔是29.5天，若同一月份是30天或31天，就有可能在當月頭尾各出現滿月，英文俗語Once in a bluemoon，隱喻不常發生的稀有事件，而不是月球真的看起來變成藍色。

今年「超級藍月」約在晚上6時40分升起，依不同縣市有數分鐘差異，幾乎整晚可看到月球，若有一般賞鳥用的低倍率小型雙筒望遠鏡，可觀察到月海地貌及較大撞擊；望遠鏡口徑較大的話，明亮月光可能使眼睛不適，莫觀看太長時間。南瀛天文館YouTube頻道也有專業解說。