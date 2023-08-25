快訊

深海捕獲「尖牙巨獸」嘴裡長百顆人牙！ 專家曝怪物超反差身分

MLB／傳史特拉斯堡不只傷到無法投球 連日常生活都有困難

日阪神電車驚傳爆炸！車廂內突冒濃煙、緊急疏散500乘客

攤商「掛羊頭賣豬肉」專家：消費者靠肉眼辨識有困難

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
新北衛生局昨日已前往該攤位、羊肉產品供應商稽查。圖／新北衛生局提供
新北衛生局昨日已前往該攤位、羊肉產品供應商稽查。圖／新北衛生局提供

進口美豬再加工假冒成羊肉在傳統攤商販賣「掛羊頭賣豬肉」，不知情的消費者購買後下肚；學者表示，光從肉眼真的很難分辨，但味道可以，另外，價錢太便宜的羊肉，就會承擔風險，消費者還是要找比較有信譽的店家採買；農業部表示，國產肉品都需要標示，會與衛福部加強聯合稽查，保障消費者的權益。

東海大學畜產與生物科技學系教授吳勇初表示，單純從外觀來分辨豬肉或羊肉並不容易，羊肉傳統顏色比較深，比較接近牛肉的深紅色；但是豬肉的顏色就有差別，年輕一點的豬，肉的顏色淡些，年長的豬肉顏色重一點，但仍不容易用肉眼辨別；主要還是吃的味道，豬牛羊肉各自有不同的味道。

吳勇初說，在２０、3０年前的台灣，曾經發生用豬肉加一點羊油的混充事件，這樣吃起來，就是羊肉的味道，但已經好久沒有聽到過豬肉混充羊肉的消息了；因此，消費者在採買時要明確用肉眼分辨有困難，但價錢決定一切，羊肉價格比牛肉更貴，傳統市場的肉攤良莠不齊，若採買的價格不合理，過於便宜就有風險，建議消費者還是應該找信譽比較好、歷史悠久的店家購買。

農業部畜牧司副司長李宜謙表示，進口豬肉仿冒成進口羊肉販售事件，零售端豬肉攤過去販賣豬肉都要有豬肉的屠宰證明，不同肉品間，切成肉塊，要從外觀辨識，對一般不熟悉的消費者來說仍有一定難度，加上買回家可能就先冰起來，所以不容易辨別，因此攤商賣場還是應該依照衛福部的規定，做好清楚標示。

李宜謙表示，對農業部來說，過去針對冷凍肉和冷藏肉會做產品稽核，冷凍肉多為進口、冷藏肉為國產，透過酵素法以及微量元素法，確保販售端不會用冷凍肉混充假冒成冷藏肉販售，會針對儲藏販售方式進行稽核，配合衛福部的標示衛生等多方面的稽核合作防範，而每年在行政院的時安辦公室中，有平台進行聯合稽查，未來也會加強跨部會合作。

豬肉 味道 農業部 仿冒

延伸閱讀

獨家／SGS驚爆黑心商人偽羊肉！越南東家抖真相

中元物價豬肉需求大微漲有感 颱風影響蔬菜價格已回跌

重寧海鮮號「掛羊頭賣豬肉」 女攤商24日晚遭羈押禁見

重寧海鮮號「掛羊頭賣豬肉」 新北檢搜索聲押女攤商

相關新聞

蘇拉颱風不排除強襲「通過台灣」 氣象局：下周這兩天影響最劇

蘇拉颱風下周有可能影響台灣天氣。中央氣象局預報員劉宇其說，蘇拉颱風下周二稍微往台灣靠近，預計下周三、周四很有可能影響台灣...

氣象粉專：蘇拉颱風走法 對台灣非常不友善

目前雙颱共存，包括距台灣較近的蘇拉及距台灣較遠的丹瑞。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」上午指出，目前正在打轉的蘇拉颱風...

15歲孩子臨終前「討紙筆」留下4字 醫憶動人時刻：相當不捨

儘管生老病死是每個人的必經之路，但有醫師分享，先前一名15歲的孩子，人在被急救的當下，向醫護討了紙筆，用盡全力寫下4個字，表達對父母的感謝與道別，仍令在場的醫生直呼相當不捨。

薛瑞元提護理師缺工2原因 他批不是事實：打模糊仗

護理人員大缺工，部分醫院有病床卻只能關床，衛福部長薛瑞元表示，因為醫院評鑑導致部分醫院重新盤點人力，加上疫情結束不少護理人員想休息，才導致人力不足，另護理人員考試快要放榜，下個月就會補充一批人力。臉書粉專「護理師叔叔」卻砲轟，新人考進需要時間訓練，薛所提出的「原因」根本不是事實。

攤商「掛羊頭賣豬肉」專家：消費者靠肉眼辨識有困難

進口美豬再加工假冒成羊肉在傳統攤商販賣「掛羊頭賣豬肉」，不知情的消費者購買後下肚；學者表示，光從肉眼真的很難分辨，但味道...

這舉動扼殺商保補位空間 病團：保單支付應跟上時代

衛福部健保署提倡「商保補位健保」多年，昨卻傳出健保署要求各醫院，不得讓使用標靶藥物等口服癌症新藥的病人使用健保病房，癌症...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦