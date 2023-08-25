攤商「掛羊頭賣豬肉」專家：消費者靠肉眼辨識有困難

進口美豬再加工假冒成羊肉在傳統攤商販賣「掛羊頭賣豬肉」，不知情的消費者購買後下肚；學者表示，光從肉眼真的很難分辨，但味道可以，另外，價錢太便宜的羊肉，就會承擔風險，消費者還是要找比較有信譽的店家採買；農業部表示，國產肉品都需要標示，會與衛福部加強聯合稽查，保障消費者的權益。

東海大學畜產與生物科技學系教授吳勇初表示，單純從外觀來分辨豬肉或羊肉並不容易，羊肉傳統顏色比較深，比較接近牛肉的深紅色；但是豬肉的顏色就有差別，年輕一點的豬，肉的顏色淡些，年長的豬肉顏色重一點，但仍不容易用肉眼辨別；主要還是吃的味道，豬牛羊肉各自有不同的味道。

吳勇初說，在２０、3０年前的台灣，曾經發生用豬肉加一點羊油的混充事件，這樣吃起來，就是羊肉的味道，但已經好久沒有聽到過豬肉混充羊肉的消息了；因此，消費者在採買時要明確用肉眼分辨有困難，但價錢決定一切，羊肉價格比牛肉更貴，傳統市場的肉攤良莠不齊，若採買的價格不合理，過於便宜就有風險，建議消費者還是應該找信譽比較好、歷史悠久的店家購買。

農業部畜牧司副司長李宜謙表示，進口豬肉仿冒成進口羊肉販售事件，零售端豬肉攤過去販賣豬肉都要有豬肉的屠宰證明，不同肉品間，切成肉塊，要從外觀辨識，對一般不熟悉的消費者來說仍有一定難度，加上買回家可能就先冰起來，所以不容易辨別，因此攤商賣場還是應該依照衛福部的規定，做好清楚標示。

李宜謙表示，對農業部來說，過去針對冷凍肉和冷藏肉會做產品稽核，冷凍肉多為進口、冷藏肉為國產，透過酵素法以及微量元素法，確保販售端不會用冷凍肉混充假冒成冷藏肉販售，會針對儲藏販售方式進行稽核，配合衛福部的標示衛生等多方面的稽核合作防範，而每年在行政院的時安辦公室中，有平台進行聯合稽查，未來也會加強跨部會合作。