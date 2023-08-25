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比山道猴更黑暗！急診醫曝3悲慘故事：未成年少女生子「沒錢硬改車」

聯合新聞網／ 綜合報導
「山道猴子的一生」爆紅，引發熱烈討論。圖／取自「Eric Duan」YouTube頻道
「山道猴子的一生」爆紅，引發熱烈討論。圖／取自「Eric Duan」YouTube頻道

YouTube影片「山道猴子的一生」近日引發熱潮，一名醫師看完後有感而發，直呼不知該如何形容，因為在急診見到的很多真實案例，都比故事來的更加殘酷。

粉專《超級白急診醫師》發文分享今年在急診室遇到的真實情境，一名未成年少女與前男友生下小孩，分手後女生卻遭到前任死亡威脅，經法律程序，她獲得4萬元和小孩的撫養權。但在沒工作、沒錢照顧孩子的情況下，她卻選擇把這筆錢用在改裝機車上，甚至不惜偷爸爸的手機來遊戲充值。家人看不下去，決定介入照顧孩子，少女卻在情緒失控中攻擊父母，最後被送到急診。

醫師也分享另一個故事，才剛讀小一的女孩，被媽媽的前男友性侵，後來發現，這種暴行已不是第一次。好不容易鼓起勇氣和學校老師說，是因為她目睹了弟弟被這名男子毒打至重傷昏迷，在急診驗傷過程中，媽媽始終一臉不在乎的滑手機，懷著現任男友的小孩，而重傷的兒子還在加護病房搶救。

還有另一起個案，醫師分享，從小患有腦性麻痺的小男孩，被社工在家中發現叫不醒，救護人員到場時心跳已停止，送來急診CPR，無法不注意到他充滿污穢的尿布和指甲。當命懸於一線時，他的媽媽卻漫不經心地走進急救室，劈頭就問「死了沒？」、「有什麼文件我簽一簽」，「我可以離開了嗎？」接著自顧自地滑手機、講電話，彷彿手機裡的世界遠比孩子的生命重要。

醫師感嘆，這只是今年遇到的一些案例，實際上，這種情況在社會的角落每天都在發生，這些真實的情境，比任何故事都更加令人心痛，比較起來，山道猴子實在可愛許多。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

山道猴子的一生 CPR 腦性麻痺 未成年 醫師

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