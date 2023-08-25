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獨／憂核刪！醫院拒絕癌友以健保身分住院 恐斷治療生機

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獨／憂核刪 醫院拒絕癌友以健保身分住院 恐斷治療生機

聯合報／ 記者李樹人陳雨鑫沈能元／台北即時報導
醫院要求自費使用癌藥癌友需自費住院，如此藥費恐無法申請實支實付醫療險，經濟負擔無疑大增。圖／取自全癌連臉書
醫院要求自費使用癌藥癌友需自費住院，如此藥費恐無法申請實支實付醫療險，經濟負擔無疑大增。圖／取自全癌連臉書

癌症新藥不斷出爐，但價格不菲，健保署難以給付所有癌症新藥，癌友面對治療 ，自費比率愈來愈高，百萬抗癌帳單已稀鬆平常。健保署近年倡議「商保補健保」，但最近有癌友自費使用癌藥，被要求不能以健保身分住院，想要住院僅能自費，否則健保將核刪醫院費用，如此一來，自費癌藥無法申請商業保險給付，癌友面臨無法負擔救命藥物的困境。

台灣全癌症病友連線於臉書專頁貼出病友「求救」，一位病友目前接受自費治療，但收到來自醫院的訊息：「由於健保署近日盤查癌症病人兩天一夜以健保身份住院，開立自費癌症用藥的情形。經查個案的健保住院費用恐遭健保署核刪給付，並由醫師支付還款予健保署。即日起，自費用藥住院需以自費身份，無法使用健保。」這位病友向全癌連反映，他若改以自費身分住院，保險公司就不會理賠癌症用藥了。

全癌連秘書長齊秀惠說，癌症用藥愈來愈貴，不少癌症用藥是口服劑型，雖然不需住院，但藥價不菲，如果不靠商業保險，根本難以負擔。大部分腫瘤科醫師同情癌友遭遇，每個月安排一天住院，病友有了健保住院紀錄，就可跟保險公司申請實支實付，申請住院理賠等，一直以來商業保險公司與健保署都不說破這件事，加減幫助癌友續命。

但最近健保署經查多名以健保身份住院、兩天一夜的癌症患者身體及用藥狀況，發現個案並無住院必要，因此核刪住院給付，甚至要求主治醫師歸還款項。為此，輔大、林口長庚等醫院已要求院內醫師，即日起，必須嚴格審查住院資格，如果想透過實支實付保險支付自費藥物，就不能以健保資格住院，需換成自費身份。

齊秀惠說，健保署的動作讓許多癌友跳腳，因為依照保險規定，必須以健保身份住院，才能請領實支實付，如果是自費住院，與理賠規定相左，就不予以理賠。這一兩天已有癌友被醫師告知不能以健保身分住院。但依照保險規定，必須以健保身份住院，才能請領實支實付。

1名40多歲乳癌患者在使用健保給付的多種藥物後，治療無效，在醫師建議下，自費換成口服標靶藥物，去年起透過每月住院1天，申請私人醫療險實支實付，以繳付1個月6萬多元的口服標靶藥物費用。

但昨天就醫時，醫師告知收到醫院通知，必須嚴格把關住院資格，無法再以健保身分住院。如此一來，藥費恐也無法再由實支實付支應，該項療程為兩年，她還剩下1年多，每月6萬多元，恐需八九十萬元，無力支付。部分腫瘤科醫師也表示，收到通知時，內心煎熬，不知如何向病友開口。

全癌連表示，看到病友提供訊息，非常震驚與氣憤。台灣健保因財務衝擊限縮藥品給付條件，跟不上醫療科技發展以及國際癌症治療指引，不少癌症病友因而無法獲得適當的治療。這幾年來，還好醫界與保險業界有個沒有說破的默契，藉由住院來申請保險理賠，獲得自費用藥。如今，一道行政措施，把唯一能協助癌友減輕醫療負擔的路封死了。

全癌連得知這項噩耗後，昨緊急與健保署署長石崇良聯繫，告知健保這項措施，可能斷送了許多癌友的求生之路。近一年來，健保署力推「商保補健保」，但這項行政命令卻反而讓許多癌友治療過程變得更卡。希望健保署可以對此措施重新商榷，給病患一條生路。

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