蘇拉颱風打轉後侵台？ 不排除中止4年無颱風登陸紀錄

天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，已經有4年沒有颱風中心登陸。但其實每年都有颱風暴風圈接近，也都有發布警報，嚴格來說，都有侵襲台灣的颱風，只是颱風中心剛好沒有登陸的巧合而已。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專表示，今天是颱風未登陸台灣滿4年，閃過了95個颱風。上一個是2019年白鹿颱風，在2019年8月24日下午1時登陸屏東滿州，下午4時於高雄梓官出海。自此後颱風登陸台灣漸漸成為傳說。

蘇拉颱風是否會成為4年第一個中心登陸台灣的颱風？彭啟明說，周日來觀察看看，會更有把握。他打趣表示，「人生有時要轉轉轉，才會找到方向，給她一點時間吧」。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專表示，颱風的名稱是輪流的，再45個就回到白鹿2世，明年有機會達成，「前提是這45個依然錯過」。

「觀氣象看天氣」臉書粉專表示，預測接下來4至5天蘇拉颱風會在溫暖的海域繞圈圈，強度上看中颱上限甚至強颱。歐美模式預測，繞圈圈後的路徑將朝巴士海峽至台灣東南方海面接近，是否會侵襲台灣的變數仍大，預計4天後太平洋高壓強度是關鍵。

中央氣象局說，輕度颱風蘇拉今天凌晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方430公里海面上，以每小時3公里速度，向西南進行。輕度颱風丹瑞今天凌晨2時的中心位置在關島東北東方820公里海面上（台北東南東方3190公里海面上），以每小時27公里速度，向東北進行。