因應核汙水 侯友宜：用科學驗證調整

日本政府昨正式啟動核汙水排海，我應該如何因應？國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲都強調，應視科學驗證與公開數據調整政策；民進黨則表示，此交由原能會、衛福部與農業部漁業署等行政部門說明。鴻海創辦人郭台銘表示，排核廢水一定會有汙染，這是全人類共同問題要關注。

侯友宜表示，核汙水排放一定要公開透明，並以國際高標準做科學驗證，再傾聽外界聲音，然後才做進一步決定。

柯文哲則說，日本核汙水問題，期待日本是負責任的大國，國際原子能委員會會做必要的監督，基於敦親睦鄰，既然鄰近國家有疑慮，日本政府應要把數據公開，他相信日本政府跟國際原子能委員會都不會太離譜。

外界擔心核汙水造成海洋汙染，鴻海創辦人郭台銘表示，這是科學問題，要由專家眼光判斷，但台灣不要炒作核電把核能拋去，非核家園是假議題，台灣要發展經濟，沒電該怎麼辦？這民進黨無法回答。