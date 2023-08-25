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健康你我他／游泳、沖澡、喝水 與水為伍好清涼

聯合報／ 文／張桂瓊（桃市桃園）
夏天我喜歡與「水」為伍，可以清涼一夏。圖／張桂瓊提供
夏天我喜歡與「水」為伍，可以清涼一夏。圖／張桂瓊提供

多年前的暑假，參加大學母校的北海岸地理實察活動，由於當天豔陽高照，同團團員有人因未帶足夠的水，在水分補充不足下中暑，我們把她帶到陰涼處休息，我拿銅板幫她刮痧，緩解了她的不舒服，也因此一事件，之後我出門運動、爬山，一定把水帶好帶滿。

今年的夏天真的是酷熱又難耐，為了避免曬傷，我把下午的打球時間改成一大早。因為太熱不想出門旅遊，就去住家附近的游泳池度假，游泳池可以游泳、做SPA，我想像自己在熱帶海灘游泳、在高級飯店享受SPA的設施，或是一條在水中悠游自在快樂的魚，不但省錢又達到避暑的效果，愈玩愈開心。

運動完，汗流浹背，趕快喝水補充水分，避免中暑。最近聽一個演講，要大家有事沒事多喝水，喝水有六大好處：促進新陳代謝、幫助腸胃消化、保持肌膚彈性、保持血管健康、維持體溫正常（可防中暑）、讓大腦更靈活，所以夏天更要多喝水。

另一個避暑的絶招，就是浴室沖澡。夏天在廚房準備午、晚餐，簡直是熱上加熱，煮完飯全身溼黏，嗅覺被自己的汗臭味襲擊，此時我會到浴室降溫，讓水從蓮蓬頭傾洩而下，清涼的水洗去身上的汗臭味，也安撫我燥熱的心，沖完澡的當下，整個人神清氣爽，是夏天最棒的享受。

所以夏天我喜歡與「水」為伍，可以清涼一夏。

中暑 汗臭 浴室

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