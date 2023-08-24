賴品妤非第一次跌倒 醫提醒：30歲後肌肉逐年流失 勿輕忽肌少症

現年31歲的民進黨立委賴品妤今出席醫療記者會，被媒體追問反服貿立場與其父親賴勁麟相關問題時，疑似發生推擠，賴品妤對記者大喊「為什麼要推我？」，事後賴在臉書控遭狂追而摔倒，不過網友翻出3年前，賴品妤曾在立法院仆街的照片，喊「好像不是第一次了」。醫師提醒，30歲後肌肉會開始逐年流失，若沒有及早存肌金，未來年老後恐面臨肌少症風險。

台大醫院副院長黃國晉表示，人到30歲時，肌肉量達到最高峰，自此後每一年自然流失0.5至1%的肌肉，雖然30歲年輕人仍有本錢，但仍須延緩肌肉流失，包括均衡飲食、做肌力運動。他提醒，近年許多人瘋168斷食或生酮飲食減肥，不均衡飲食容易復胖，也容易肌肉流失。

台灣到2025年即是超高齡社會，每5人就有1人是老人，黃國晉說，老人常見因為肌少症而跌倒，後續也會使得住院時間增長、褥瘡容易發生、死亡率高，甚至中風長期臥床等，也都會造成肌肉流失，要預防肌少症，應該從年輕時多存骨本跟肌金。

黃國晉表示，跌倒有內因性及外因性因素，內因性包括有些年長者攝護腺肥大、高血壓，因使用藥物而產生姿勢性低血壓，或是使用安眠藥、巴金森氏症等神經科藥物，也可能容易跌倒。外因性像是居家環境昏暗、地上有雜物等，長輩不小心撞到失去平衡感而跌倒。

三軍總醫院汀州院區副院長謝嘉娟表示，如果女性容易跌倒，可能因為姿勢性低血壓，或是執行168斷食減肥、尚未進食血糖太低，月經來前貧血，或是天氣太熱脫水，都容易出現暈眩、肢體無力、體力不支而跌倒。若有睡眠障礙服用安眠藥，也會增加跌倒風險。不過賴品妤今以中度乾眼症病友身份出席醫療記者會，不確定是否仍在術後復原期。

謝嘉娟提醒，肌少症常見於老人家，多與缺乏蛋白質、鈣質或維生素D不足，如果是局部肌肉無力，可能會神經、肌肉、骨骼問題相關，近端肢體大腿等無力，可能與風濕免疫問題相關，建議就醫抽血檢查；少見則有局部癲顯發作，包括周邊神經亂放電，使腿部顫抖無力而跌倒。