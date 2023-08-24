金門血友病患雙膝嚴重損壞不走也痛 這1招變勇腳迎新生
住金門的44歲陳姓男子早年被診斷為重度A型血友病，因自費藥物昂貴，沒有規則用藥，20幾歲雙膝關節因嚴重退化，致軟骨磨耗殆盡，只能彎曲20度，連蹲馬桶都成問題，站著、坐著都疼痛，經接受台中榮總一次性同時雙膝關節置換手術，並復健3個月後，如今重返工作崗位，開心迎接新生活。
陳姓男子說，他20幾歲關節就損壞嚴重，腫脹變形，活動受限，需要靠拐杖助行，從事燒烤業的他連蹲下搬東西都有困難，而且疼痛難耐，幸好遇到台中榮總醫療團隊，手術後經努力復健，現在揮別疼痛，生活品質大為提升。
台中榮總骨科部科主任王舜平說，血友病是由於基因缺陷引起凝血因子缺乏的遺傳性疾病，容易導致關節出血，而多次關節出血會導致血友病關節病變，進而造成滑液膜增厚、關節軟骨破壞、周邊肌肉及軟組織攣縮，嚴重者需要接受關節置換。
王舜平說明，陳姓病患術前由院內醫骨科、血友病中心以及復健科等醫療團隊制定了一系列治療策略，接受「一次性」雙膝關節置換手術，一次住院療程同時處理雙膝關節的問題，重建陳先生雙下肢功能，減少病人多次住院手術的痛苦及花費，如今患者恢復良好，行走時已經無須枴杖助行，如今已順利回到職場，重拾工作能力，成功重建生活。
王舜平指出，「一次性」雙膝關節置換手術雖然比較大，但對於年輕的血友病患而言可比較快恢復功能，會是較佳的選擇。根據全國的調查顯示，1995年至2011年有996名血友病患中，有7.5％接受全膝關節置換，平均住院天數為14天，僅有6人接受「一次性」雙膝關節置換手術，陳姓病患更是在術後7天就出院。
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