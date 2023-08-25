清新食尚「新感覺」！專業解密公開，鎖住「鮪魚沙拉」星級般美味

每一口都是豐富食慾的「新感覺」！超商架上的「新感覺」夾心土司系列，是隨時隨地能享受的輕食人氣王，經典口味穩坐7-ELEVEN烘焙品類冠軍寶座，每年銷售超過7億元，年銷超過2500萬包，這意味著只需短短的1.2秒，就能見證一包「新感覺」夾心土司系列商品售出，成為了大家到超商購買輕食早餐的首選商品，近來更推出由晶華酒店主廚監製的「鮪魚沙拉」，清爽的風味是炎炎夏日的開胃良伴，讓許多人一試就被圈粉。

「新感覺鮪魚沙拉」能在常溫下仍鎖住美味，關鍵在於包裝的「調氣保鮮技術」，可減緩微生物生長，在賞味期內維持美味。 攝影／李清宇

吃得到清爽，秘密武器在這！

沙拉好不好吃，清爽很重要！一般人對沙拉的印象不外乎是「要放在冰箱保存」、「天氣熱，沙拉可能容易變質…」，但「新感覺鮪魚沙拉」卻能在室溫(28 ℃以下)仍鎖住美味，究竟「秘密武器」是什麼？關鍵就在於「調氣保鮮技術」(Modified Atmosphere Packaging,簡稱MAP)！

「新感覺」夾心土司系列採用調氣保鮮技術，包裝過程遵循嚴格的品質控管，調氣保鮮技術運用不同的氣體可減緩微生物生長與食物氧化速度，讓食品能在賞味期限內美味好吃，並將食品風味和品質完整的鎖住，讓消費者撕開包裝後，食物香氣依舊，吃到的每一口都具品質把關。

「新感覺鮪魚沙拉」除了「調氣保鮮技術」，輕巧包裝讓上班族工作時，隨時隨地都能享用美味。 攝影／李清宇

外出時攜帶「新感覺」夾心土司系列，不用擔心土司放入包包會影響外觀和口感。 攝影／李清宇

晶華酒店主廚監製，星級般美味驚艷味蕾

新感覺「鮪魚沙拉」夾心土司由晶華酒店主廚指導監製，採用特選鮪魚塊，油漬熟成提引出鮪魚鮮味，也使魚肉更加飽滿柔軟並保留纖維感；沙拉醬則經過研發團隊多次調配並透過主廚的指導，在甜鹹口味中取得適當的平衡，交織出香濃細緻、多層次風味，搭配鮮甜洋蔥，以清脆激盪出豐沛平衡的口感餘韻，讓輕食也能擁有星級般的味蕾感動。

一包2入輕巧份量，早餐、午餐、下午茶都適合，外出時放在包包裡帶著走也很方便，讓學生、上班族在緊湊的生活節奏中，隨時都能享受保鮮的「新感覺」。另有蛋香濃郁、蛋丁Q彈的「雞蛋沙拉」口味，酸酸甜甜、添加蒟蒻增添口感的「草莓夾心」、爆款經典、深焙濃厚香的「花生夾心」，以及散發義大利迷人榛果香氣的「可可夾心」，各式口味滿足甜食控和鹹食派的喜好，且符合Simple Fit概念中主張的減醣飲食，搭配咖啡、豆漿或牛奶，就是輕食美味的好選擇。

「新感覺」夾心土司系列有五種口味：草莓夾心、可可夾心、花生夾心、雞蛋沙拉、鮪魚沙拉，各式口味滿足甜食控和鹹食派喜好。 攝影／李清宇

限時優惠！55元超值組合餐

不知道要吃什麼的時候，來點「新感覺」就對了！7-ELEVEN即日起至9/5推出超值組合餐，購買「新感覺鮪魚沙拉」搭配指定飲料，組合價55元，上班族的一天，就從為生活創造迷人又豐富的「新感覺」開始！

不知道要吃什麼的時候，來點「新感覺」就對了。

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