快訊

復仇出兵？首腦墜機身亡 傳瓦格納車隊朝俄羅斯推進

館長神還原賴品妤跌倒！連翻5圈吼「為什麼推我」網友：摔出新高度

在月球南極附近成功著陸 印度「月船3號」登陸器傳回影像與部署探測車

八田與一嘉南大圳工程計畫書手稿 台史博亮相

中央社／ 台南24日電

烏山頭水庫暨嘉南大圳水利系統1920年（日治大正9年）動工，八田與一署名「官佃溪埤圳工事說明書」手稿，今天首度在國立台灣歷史博物館亮相，一窺嘉南大圳工程計畫書原貌。

台史博與氣象、水利、農業灌溉、文資等8個機關，以及民間與研究單位，以嘉南大圳為主題合作共組水議題研究團隊，歷時逾3年研究成果，今天在台史博「流域共構：雲嘉南百年水利與環境特展」展出。

配合「流域共構」特展，2020年在農田水利署雲林管理處發現、設計嘉南大圳水利系統的八田與一「官佃溪埤圳工事說明書」手稿，也就是嘉南大圳工程計畫書，首度公開亮相。

台史博表示，「官佃溪埤圳工事說明書」手稿，顯示八田與一及水利工事團隊如何利用科學調查與數據資料，掌握地形、雨量等自然條件，且善用環境特色，就地取材，完成長達1萬5617公里、跨雲嘉南區域、供灌15萬公頃的大型水圳工事。

嘉南平原是台灣糧倉，100年前嘉南平原農田常因夏雨冬乾，面臨乾旱或洪患挑戰，被稱為「看天田」，日治時期烏山頭水庫與嘉南大圳興建完成，才讓嘉南平原農作物產量增加，也成為台灣農業命脈。

不過，在台灣都會化影響下，烏山頭水庫及嘉南大圳遭漠視，被視為理所當然的存在，很多人忘了嘉南平原灌溉系統從何而來，如今隨著考證研究及文物發現，人們開始認識及追逐這項日治灌溉系統的歷史軌跡。

烏山頭水庫 八田與一 團隊

延伸閱讀

屏東潮州「燒冷冰圓環」改造2個月事故降近6成！將推光春圓環再造工程

台灣棒球場難過大聯盟標準 球員工會：國內驗收不成熟

搶救泰山區超低汙水接管率 新北要拚4年衝至8成

美專家認證新竹棒球場缺失 議員批：爛工程前朝還不承認

相關新聞

北市1381座公廁不合格 榮總、統一超商、麥當勞全上榜

截至今年7月底，北市府共列管6925座公廁，依「台北市公廁環境衛生管理自治條例」，完成各項設施的公廁有5544座，約占8...

蘇拉颱風今天下午生成 氣象局：對台灣影響程度密切觀察

中央氣象局說，原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今天下午2時發展為輕度颱風、編號第9號蘇拉，預測向北移動，對台灣影響程...

中南部5縣市大雷雨轟炸1小時 三地門山區暴雨「國家級警報」

中央氣象局發布嘉義縣、南投縣、雲林縣、高雄市、屏東縣大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時；慎防劇烈降雨、雷擊...

食腦變形蟲感染死亡結案！600多名民眾未出現疑似症狀

食腦變形蟲死亡追蹤告一段落！新北月初發生一起因為在親水設施戲水感染福氏內格里阿米巴原蟲（食腦變形蟲）導致腦膜腦炎的死亡個...

台鐵EMU600型電聯車馬達座龜裂 56輛全面停駛檢修

台鐵一輛EMU600型列車去年8月行經隆田站發生牽引馬達掉落事故，今年6月車輛進廠保養時發現EMU600型電聯車的馬達固...

蘇拉颱風將生成不排除接近台灣 氣象局：下周二三影響最大

今天還是有比較明顯的午後雷陣雨，中央氣象局預報員劉沛滕說，台灣上空今天雲量偏少，中午過後熱對流會發展起來，各地山區還是有...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦