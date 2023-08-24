八田與一嘉南大圳工程計畫書手稿 台史博亮相

烏山頭水庫暨嘉南大圳水利系統1920年（日治大正9年）動工，八田與一署名「官佃溪埤圳工事說明書」手稿，今天首度在國立台灣歷史博物館亮相，一窺嘉南大圳工程計畫書原貌。

台史博與氣象、水利、農業灌溉、文資等8個機關，以及民間與研究單位，以嘉南大圳為主題合作共組水議題研究團隊，歷時逾3年研究成果，今天在台史博「流域共構：雲嘉南百年水利與環境特展」展出。

配合「流域共構」特展，2020年在農田水利署雲林管理處發現、設計嘉南大圳水利系統的八田與一「官佃溪埤圳工事說明書」手稿，也就是嘉南大圳工程計畫書，首度公開亮相。

台史博表示，「官佃溪埤圳工事說明書」手稿，顯示八田與一及水利工事團隊如何利用科學調查與數據資料，掌握地形、雨量等自然條件，且善用環境特色，就地取材，完成長達1萬5617公里、跨雲嘉南區域、供灌15萬公頃的大型水圳工事。

嘉南平原是台灣糧倉，100年前嘉南平原農田常因夏雨冬乾，面臨乾旱或洪患挑戰，被稱為「看天田」，日治時期烏山頭水庫與嘉南大圳興建完成，才讓嘉南平原農作物產量增加，也成為台灣農業命脈。

不過，在台灣都會化影響下，烏山頭水庫及嘉南大圳遭漠視，被視為理所當然的存在，很多人忘了嘉南平原灌溉系統從何而來，如今隨著考證研究及文物發現，人們開始認識及追逐這項日治灌溉系統的歷史軌跡。