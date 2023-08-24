男大生半夜莫名胸痛、呼吸不順掛急診 竟不是心臟惹禍

一名23歲男大生半年前開始常覺得下背痠痛、僵硬、尤其早上起床時更明顯，原以為是運動傷害，休息就會好，但後來有次半夜莫名胸痛，呼吸不順，擔心是心肌梗塞到急診就醫，可是心電圖與抽血檢查都正常。隨後開始出現屁股疼痛，甚至腳後跟、膝關節也會腫脹。經3個月休養，症狀都沒有解除，上網查資料後決定求診風濕免疫科醫師，確認罹患「僵直性脊椎炎」。

高雄榮總過敏免疫風濕科醫師王愷君表示，僵直性脊椎炎是一種自體免疫疾病，由免疫系統攻擊中軸及周邊關節，並引起關節炎，容易影響脊椎跟骨盆交界的薦腸關節，甚至是腰椎、胸椎或是頸椎，引發背痛、僵硬等不適，尤其是出現在清晨或久不活動時。民眾若出現症狀持續時間至少超過3個月時，應該提高警覺，盡早就醫檢查。

王愷君說，僵直性脊椎炎除了產生關節疼痛外，錯亂的免疫系統也會攻擊肌腱或韌帶與骨骼連接的部位，造成接骨點發炎，可能造成膝關節周圍或腳跟阿基里斯腱腫脹疼痛，甚至出現胸口肋骨疼痛，讓患者誤以為是心肌梗塞。另虹彩炎也是常見的併發症，容易造成眼睛反覆紅腫、視力模糊或疼痛，影響日常生活品質。

僵直性脊椎炎致病原因包括遺傳、環境及感染等因素，遺傳部分與人類白血球抗原B27（HLA-B27）基因有關，超過9成患者都帶有此基因。但在所有帶因的人中，只有約5%左右會發病。因此，就算有家族病史或帶有基因，只要平常生活好好保養，出現症狀及早就醫檢查，民眾可以不必過度擔心。

另外，臨床上常見僵直性脊椎炎比較常見於20或30歲的年輕族群，男性多於女性，主要是這族群活動力較強，常因為運動造成衝擊或受傷等因素造成疾病誘發。抽菸則是另外一個誘發疾病活性的重要因素，病友千萬要注意。

王愷君指出，僵直性脊椎炎第一線治療主要以非類固醇消炎止痛藥或免疫調節藥物為主，通常可控制疼痛、不適及僵硬症狀，若效果不佳就需要考量使用針對特定發炎因子的生物製劑或小分子標靶藥物來治療。

對於已經懷孕或正在哺乳的女性患者，不建議長期或過度使用消炎止痛藥物，目前已有適合這族群患者的生物製劑可以使用，女性患者不必因為擔心懷孕或備孕而面臨停藥困境，只要事前跟醫師充分溝通，及早調整用藥方式，仍然可以順利懷孕與生產。

王愷君提醒，患者平常應維持良好的生活習慣，如早睡早起，並挑選一個讓自己覺得舒服的床墊，枕頭也不要太高；另外就是不要抽煙，運動時可以選擇像游泳或瑜伽等低衝擊性及緩和性的活動。飲食方面只要維持均衡飲食就可以，不需特別進補或吃提升免疫力的食物，避免誘發免疫反應或造成免疫錯亂，反而加重疾病病情。