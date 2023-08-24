男大生胸痛、背痛又屁股痛 就醫查出與周杰倫得同樣的病

藝人余天、周杰倫都曾因僵直性脊椎炎所苦，高雄一名23歲男大生，半年前開始常覺得下背痠痛僵硬、早上起床時更明顯，他以為休息就會好。後來有次半夜莫名出現胸痛，他擔心是心肌梗塞掛急診，心電圖檢查卻正常，後來除胸痛外，也有屁股疼痛，腳後跟、膝關節腫脹症狀，上網查資料後決定求診風濕免疫科醫師，確認罹患「僵直性脊椎炎」。

高雄榮民總醫院過敏免疫風濕科主治醫師王愷君表示，僵直性脊椎炎是一種錯亂的免疫系統攻擊中軸及周邊關節的一種關節炎，最容易影響脊椎跟骨盆交界的薦腸關節，甚至是腰椎、胸椎或是頸椎，引發背痛、僵硬等不適，尤其是出現在清晨或久不活動時。民眾若出現症狀持續時間至少超過三個月時，應該儘早就醫檢查。

王愷君表示，僵直性脊椎炎除會產生上述關節痛外，錯亂的免疫系統也會攻擊肌腱或韌帶與骨骼連接的部位，造成接骨點炎，可能造成膝關節周圍或腳跟阿基里斯腱腫脹疼痛，甚至出現胸口肋骨疼痛，讓患者誤以為是心肌梗塞。

另外，王愷君表示，虹彩炎也是僵直性脊椎炎患者常見的併發症，容易造成眼睛反覆紅腫、視力模糊或疼痛，影響日常生活品質。

王愷君說，造成僵直性脊椎炎的原因包括遺傳、環境及感染等因素誘發，其中遺傳部分與人類白血球抗原B27（HLA-B27）基因有關，超過九成的僵直性脊椎炎患者都帶有HLA-B27基因。但在所有帶有HLA-B27基因的人中，只有約5%左右會發病。