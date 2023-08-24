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郵輪感染頻傳 疾管署辦研討會盼防疫、旅遊復甦兼顧

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署24日、25日舉辦「APEC後疫情時代郵輪傳染病防治策略研討會：導入數位科技應用」。圖／疾管署提供
疾管署24日、25日舉辦「APEC後疫情時代郵輪傳染病防治策略研討會：導入數位科技應用」。圖／疾管署提供

新冠疫情爆發初期郵輪鑽石公主號、寶瓶星號等接連出現群聚感染，加上疫情期間郵輪經營大受打擊。為迎接後疫情時代APEC經濟體積極重啟郵輪跨境旅遊，衛福部疾管署今舉辦「APEC後疫情時代郵輪傳染病防治策略研討會」。疾管署發言人曾淑慧表示，郵輪特性容易讓傳染病傳播，因此期待透過研討會，促進建立防疫網路平台。

疾管署24日、25日舉辦「APEC後疫情時代郵輪傳染病防治策略研討會：導入數位科技應用」，除周志浩外，疾管署、航港局、港務公司以及國內產官學代表一同交流。另有來自歐盟、美國、澳洲、新加坡、泰國、菲律賓、日本、韓國、英國、馬來西亞、秘魯、越南等國的學者專家及郵輪業者代表齊聚，分享疫情期間郵輪公共衛生事件應處經驗，及如何導入應用數位科技提升防疫效能。

曾淑慧表示，研討會主要分成四個部分，分別為「全球及區域郵輪傳染病整備及管理合作」、「郵輪衛生檢查及管理」，「各經濟體郵輪傳染病事件應處及挑戰」、「郵輪傳染病防治導入數位科技應用」。25日將訪問基隆港旅運中心參訪，就郵輪防疫實務進行更深入的交流。

周志浩說，郵輪上人口密集、人員互動頻繁，航程跨越多個經濟體停靠多處港口，加上具有供應大量餐食及飲用水等特性，讓郵輪上傳染病（如呼吸道疾病、腸胃道疾病、疫苗可預防疾病）的監測、預防、減災與管理，更需要重視。期待透過研討會，促進APEC經濟體建立合作與防疫網絡平台，共同提升亞太區域郵輪傳染病防疫韌性。

曾淑慧說，目前我國郵輪防疫指引已經全面回歸疫情前，若是在郵輪上出現呼吸道疾病，請民眾通報郵輪上工作人員讓其評估狀況。

國際郵輪協會（CLIA）預估，2023年底全球郵輪客運量將超過疫前。為迎接郵輪旅客回歸，確保旅途健康安全，「投資」防疫整備工作刻不容緩，包括透過科學實證制定郵輪公共衛生警示閾值、全球性郵輪公共衛生規範及港埠應變指南、運用AI或新資訊科技強化郵輪人員健康、水質衛生、空調換氣等監測及應變，期藉本次研討會APEC經濟體分享交流，共同提升亞太區域郵輪傳染病防治及科技防疫實力，確保郵輪旅行健康安全。

郵輪 傳染病 疫情

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