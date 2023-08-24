船員急病受困遠洋 北醫附醫SOS視訊診療救命

一艘遠在阿拉斯加的遠洋漁船突發生船員發燒、急性腹痛等危急狀況卻受困海上，北醫附醫啟動「遠洋船隊遠距照護模式」安排醫師越洋視訊救命，成遠距醫療擴展至浩瀚海洋首例。

一通千萬里外的視訊電話，可能是遠洋船員的繫命索。台北醫學大學附設醫院今天發布新聞稿指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，許多民眾實際體驗遠距醫療便利，遠距醫療無遠弗屆的特性，讓原本的醫療照護創新更有可近性。

北醫附醫今年3月起與國內民間散裝航運龍頭慧洋海運集團等民間企業攜手建置「遠洋船隊遠距照護模式」，將過去衛星電話看診提升為視訊診療模式。

北醫附醫在8月收到第1例的遠距診療需求。台北醫學大學附設醫院遠距醫療中心劉文琪主任表示，當時船隻位於阿拉斯加海域，船長通報有船員發燒超過38.4度，還出現頻尿、全身虛弱、血壓高及心率過速等症狀，但距離預計返回基隆港還有5天航程，醫療處置迫在眉睫。

遠距醫療中心獲報後立即由急診科醫師協助應變，研判船員可能有攝護腺肥大及感染等問題，經醫師指示服用抗生素及退燒藥1天後，身體狀況改善，5天後平安返回基隆港口。

北醫附醫院長施俊明表示，新的照護模式之下，醫師不再只是透過語音瞭解病患主訴，而是透過視訊看到實體症狀與病徵，更正確執行醫療評估與用藥建議，8月迄今，已完成3例遠洋視訊診療，全面增進遠洋船員的醫療權益。

北醫附醫副院長張詩鑫指出，以往遠距醫療照護模式多運用於偏鄉等陸上地區，搭配直升機、救護車等方式將病人送醫，相較之下，海上醫療的狀況無法與陸地比擬，因為遠洋漁船一旦離岸過遠，只能選擇緊急靠岸執行醫療業務，對於船員健康是一大挑戰，如何即時獲得專業醫療諮詢更顯重要。

張詩鑫強調，「遠洋船隊遠距照護模式」可第一時間協助船隊擬定最合適的醫療計畫，讓船員安心工作，船隊避免不必要的緊急靠岸，減少油料耗損及碳排放量，希望此模式未來能推廣至其他有需要的遠洋船隊，提升船員的航行安全。