近視雷射完看不到？ 需留意乾眼症風險

做完白內障手術、近視雷射手術後，眼睛卻出現疼痛、視力模糊，就可能是乾眼症！台灣白內障及屈光手術醫學會理事長孫啟欽24日提醒說，現代人使用3C產品頻率增加，每年平均新增70萬名乾眼症患者，除了眼部手術外，若眼睛長期有異物感或痛感，很可能是乾眼症，需儘速就醫。

眼科手術常見併發症

孫啟欽在記者會上指出，全台近3分之1民眾可能有乾眼症，患者每年平均心增70萬人，尤其在現代社會，因3C產品導致民眾容易用眼過度，很多人以為眼睛乾乾的才是乾眼症，實際上若眼睛有異物感、痛感、畏光或眼睛紅癢等，也可能是乾眼症，尤其65歲以上女性是高風險族群。

他也提醒說，生活習慣也會導致乾眼症，包括長期暴露在空調環境的上班族、工程師等，還有長期配戴隱形眼鏡，使用青光眼或高血壓藥物的民眾。孫啟欽強調，剛接受近視雷射與白內障手術的病友，乾眼症更是常見的併發症，每年1.5萬次近視雷射手術中，就有20%在術後6個月有乾眼症惡化的趨勢。

術前先做好評估

台灣白內障及屈光手術醫學會理事徐旭亮說，進行上述手術時，手術過程如消毒藥水、手術器械與燈光照射等因素，可能會破壞眼球表面的上皮組織，使淚液分泌減少，或是手術後使用強效眼藥水，就會出現術後眼睛乾澀的狀況，建議民眾進行眼科手術前，應請醫生先評估是否有乾眼症，若是，應先治療乾眼症。

「手術後也要注意乾眼症！」徐旭亮指出，有白內障患者在術後一週開始視力模糊、眼睛紅癢，回診才發現是乾眼症，原因是因為抗發炎的眼藥水效果太強，再減少點用眼藥水、添加無防腐劑的人工淚液後才逐漸好轉，呼籲民眾進行完眼科手術後，若有出現乾澀等不適症狀，應提高警覺、儘速就醫。

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