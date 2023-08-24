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台鐵EMU600型電聯車馬達座龜裂 56輛全面停駛檢修

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台鐵56輛EMU600型電聯車8月31日前將陸續暫時停用。本報資料照片
台鐵56輛EMU600型電聯車8月31日前將陸續暫時停用。本報資料照片

台鐵一輛EMU600型列車去年8月行經隆田站發生牽引馬達掉落事故，今年6月車輛進廠保養時發現EMU600型電聯車的馬達固定座有龜裂情形，進一步特檢同型車，發現共有3輛車有類似情形。台鐵局表示，56輛EMU600型電聯車8月31日前將停駛全面維修，並由EMU500型電聯車替駛，不影響路線營運。

台鐵2001年起陸續引進14組56輛的EMU600型列車，主要運用於縱貫線南段、六家線（含內灣線新竹-竹中間）及沙崙線。其中一輛去年8月行經隆田站時冒煙起火，進一步於車底下發現傾斜馬達與齒輪箱間的撓性接頭有位移情形，此外，在臨線第6股道發現有轉速計齒輪箱蓋掉落於道旁。

無獨有偶，台鐵局今年6月車輛進廠保養時又發現EMU600型電聯車的馬達固定座有龜裂情形，台鐵局表示，為確保行車安全，立即全面特檢同型車，發現共有3輛車有類似情形，將於8月31日前停駛所有該型電聯車以召回檢修 ，另以EMU500型電聯車替駛，維持充足的運能。

至於EMU600型電聯車檢修後是否再重返載客營運，台鐵局表示，後續EMU600型車輛將進行馬達固定座加固，並委託第三方公正單位驗證合格才上線運轉，以確保安全。

台鐵

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