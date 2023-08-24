北市天文望遠鏡開放 把握在土星環「消失」前欣賞
自帶光環的土星進入最佳觀賞期，近期在夜空中都可看見，但台北市立天文館表示，受到公轉軌道影響，它的光環將逐漸「消失」，因此開放專業天文望遠鏡，讓民眾把握機會一睹風采。
根據台北市立天文科學教育館天象預報，土星在27日抵達「衝」的位置，與太陽分別在地球的兩側，是公轉週期中距離地球最近的時刻，也是看起來最大的時刻，在此前後1、2週是年度最佳觀賞期。
天文館指出，土星近期視亮度約0.4等，在無光害處以肉眼就可以輕鬆看見，且因為地球在太陽與土星中間，背對太陽等於面對土星，所以整晚都可以欣賞這顆淡黃色的星點，而在木星深夜升起前，它將是東側夜空中最亮的星。
若想欣賞土星招牌的「土星環」，天文館說，透過小口徑的天文望遠鏡就可以看見，或是在26日晚間7時至9時到天文館第二觀測室，用口徑20公分的專業天文望遠鏡清楚觀察這道環、土星最亮的衛星土衛六（泰坦）及卡西尼縫。
天文館表示，受到公轉軌道影響，從地球上看土星環的角度會以13至15年的週期變化，上次角度最大是在2017年的27度，到了明年會與視線接近水平而不易觀察，直到2025年像是完全消失般，而目前的傾角約為9度，值得把握。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言