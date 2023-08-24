北市天文望遠鏡開放 把握在土星環「消失」前欣賞

自帶光環的土星進入最佳觀賞期，近期在夜空中都可看見，但台北市立天文館表示，受到公轉軌道影響，它的光環將逐漸「消失」，因此開放專業天文望遠鏡，讓民眾把握機會一睹風采。

根據台北市立天文科學教育館天象預報，土星在27日抵達「衝」的位置，與太陽分別在地球的兩側，是公轉週期中距離地球最近的時刻，也是看起來最大的時刻，在此前後1、2週是年度最佳觀賞期。

天文館指出，土星近期視亮度約0.4等，在無光害處以肉眼就可以輕鬆看見，且因為地球在太陽與土星中間，背對太陽等於面對土星，所以整晚都可以欣賞這顆淡黃色的星點，而在木星深夜升起前，它將是東側夜空中最亮的星。

若想欣賞土星招牌的「土星環」，天文館說，透過小口徑的天文望遠鏡就可以看見，或是在26日晚間7時至9時到天文館第二觀測室，用口徑20公分的專業天文望遠鏡清楚觀察這道環、土星最亮的衛星土衛六（泰坦）及卡西尼縫。

天文館表示，受到公轉軌道影響，從地球上看土星環的角度會以13至15年的週期變化，上次角度最大是在2017年的27度，到了明年會與視線接近水平而不易觀察，直到2025年像是完全消失般，而目前的傾角約為9度，值得把握。