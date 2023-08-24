打造北海岸健康廊道 關渡醫院、台大金山分院強強聯手

台大醫院金山分院今與台北榮總經營的台北市立關渡醫院正式簽署成為姐妹院。金山和關渡醫院皆位於北海岸，因人口高齡化，長照服務、高齡醫學是社區醫院服務重點。

台大醫院院長吳明賢說，高齡社會對醫療來說是一項轉機，過去醫療著重治病，但較缺乏預防、管理。關渡醫院在高齡醫學、長照領域很早就步入數位化、智慧化；台大體系的北護分院、金山醫院則長期著重社區醫療，兩院合作是醫界重要里程碑。

北榮院長陳威明表示，台大、北榮兩家醫院從新冠疫情開始就密切合作，當時台大湧入無數救護車，照護量能面臨壓力，北榮在兩週內就完成專責加護病房，「不讓台大孤單」，要共同守護雙北民眾健康；自己也曾多次針對健保制度改革向吳明賢請益，要讓機制更好、更健全。

吳明賢說，金山是新北老化最嚴重的地方，台大總院長期投注資源，也是醫院社會責任的實現場域。台大與北榮兩家國家級的醫學中心，醫療量能最大、人才最多，本次合作「是強強聯手，也是善善聯手。」要共同落實醫者父母心，是國家之幸、人民之福。

陳威明說，關渡醫院是委由北榮經營，在歷任院長、現任院長陳亮恭領導下，在高齡照護、社區醫療方面表現亮麗，近期更在北投一帶建立「稻香日照中心」，要守護北投社區中的高齡長照、社區病人。簽約儀式曾因颱風延宕，但兩院決心不減。合作之後，從關渡、淡水到三芝、金山，能夠共同手術北海岸民眾、尤其是高齡長者的健康照護，自己非常期待，北榮盡全力提供支援。

北榮指出，北榮經營的台北市立關渡醫院建院廿三年，是台北市政府第二家委託經營的市立醫院，作為臺北市重要的社區醫療服務據點，長期以來致力於整合照護、急性後期照護、社區化的疾病防治、健康促進、高品質醫療照護、全方位的長照服務等深化分級醫療的作為，更積極推動智慧健康的發展，近年來在社區健康照護與失智照護領域獲獎無數，更首度以醫療院所之姿獲得「數位轉型鼎革獎」的首獎，為醫院推動數位轉型的領先群，期望結合優質生醫與數位科技的應用，重塑超高齡社會的未來。

金山醫院提供北海岸地區居民、遊客急症及重症醫療照護的需求，提供台電核一廠、核二廠所在地區民眾與核電廠員工健康管理，於2010年10月改制為台大醫院金山分院。北海岸地區人口老化情形嚴重，金山分院結合台大醫院資源，透過垂直整合進行教學及醫學研究，提供整合健康照護及社區醫療、老人醫學和居家安寧照護，營造健康社區，提升社區民眾健康促進之自我照護意識，使金山分院成為北海岸民眾最信賴的醫院。未來更將斥資十二億興建長照大樓 ，為北海岸的失能長者提供完整的住宿型長照服務。