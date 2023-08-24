揮別白內障手術恐懼 嘉義長庚舒眠技術助20人重拾視力
台灣因白內障疾病就醫人數，依據衛福部統計2020年時已達110萬人，且有逐年增加趨勢，許多病患因對傳統局部麻醉手術恐慌，導致成手術落跑者，嘉義長庚醫院見此情況，特別導入新式舒眠鎮靜麻醉技術，目前用於白內障手術已逾20例，成功幫助病患戰勝面對手術的恐懼，獲高滿意度。
白內障相關疾病是目前老年人視力模糊最常見的原因之一，症狀包括視力模糊、視野變暗、畏光、流淚、看東西有疊影或多重影像、對色彩明暗以及深淺的辨別能力降低等，經常造成生活上的不便。
白內障是如何造成的？嘉義長庚眼科醫師陳慶隆表示，主要是正常老化導致眼睛內的水晶體混濁所引起，但也有其他高風險因子會加速白內障的生成或進展，例如高度近視、長時間曬太陽、或長期服用類固醇藥物等。
陳慶隆指出，白內障可藉由手術讓病患重新恢復視力，不過傳統上所使用的局部麻醉手術過程，對易緊張的病患卻相當煎熬，甚至會產生心理恐慌及幽閉恐懼，導致手術無法進行。
為解決白內障患者對於手術恐懼，嘉義長庚醫院導入新式的舒眠鎮靜麻醉技術，用於白內障手術已逾20例；麻醉科主任吳憬全表示，此技術有別於傳統全身麻醉需侵入性的氣管內插管，獲患者高滿意度。
吳憬全表示，舒眠麻醉採用迅速且強效的單一藥物，由靜脈給予適當安全劑量的鎮靜藥物，讓患者能快速舒眠，無須插管，事後不會有噁心、嘔吐等全麻常見的副作用。
吳憬全指出，採用全靜脈標靶給藥，過程藉麻醉深度腦波監測儀，觀察腦電波變化，調整麻醉藥劑量，除防止麻醉藥物過量，也能確保手術及鎮靜過程的安全，患者術中處淺睡狀態，術後當天就能返家休息。
醫師陳慶隆提醒，當視力惡化時，一定要找眼科醫師詳細檢查原因，平時多注意保養，注意陽光的防曬，並定期檢查，萬一需手術，應根據個人眼睛的狀況和自己的生活習慣與眼科醫師充分討論，取得較佳的治療效果。
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