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國中生手腕半年卡卡不靈活 長出1公分水球般腱鞘囊腫

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
醫師檢查發現，國中生手腕竟長出約1公分水球般的腫塊，確診為「腱鞘囊腫」。圖／中醫大新竹附醫提供
醫師檢查發現，國中生手腕竟長出約1公分水球般的腫塊，確診為「腱鞘囊腫」。圖／中醫大新竹附醫提供

新竹一名13歲國中生左手腕「卡卡」長達半年，一開始不以為意，直到最近劇烈疼痛才去就醫。醫師檢查發現，他的手腕竟長出約1公分水球般的腫塊，確診為「腱鞘囊腫」，經腕關節鏡微創手術治療2周後，手腕活動度已經恢復8成，目前持續回診追蹤。

中國醫藥大學新竹附設醫院骨科醫師王韋智指出，腱鞘囊腫是一種常見於手腕或手指關節旁像水球般的腫塊，這些腫塊最常出現在手腕的背面，其次是手腕的掌側，偶爾也會在手指關節上發現。目前腱鞘囊腫的成因仍不明確，但與腕關節內的發炎、創傷後的發炎增生有高度相關。

王韋智說，位於手腕背側的囊腫比較大圓潤，而在手腕掌側及手指關節的囊腫則較小且硬質，導致患者在活動或抓握物品時手腕會感到疼痛。醫師特別提醒，若發現於手指尖的腫塊，則需要區分是否為感染引起的膿包。

王韋智指出，腱鞘囊腫造成疼痛、神經壓迫、麻木，傳統開放式手術切除治標不治本，無法真正解決腕關節內發炎問題，復發率還很高，同時會留下明顯疤痕，甚至疤痕還會導致疼痛。透過關節鏡手術可深入治療手腕內發炎，同時清除增生的滑液囊和發炎組織，復發率相對低、疤痕不明顯、更為美觀。

醫師建議，若發現手部有突出現象，建議早期就醫，不要等到疼痛才看診，因為初期腱鞘囊腫不會有感覺，同時建議減少重複性動作，並避免給手腕帶來過大的壓力或受傷。

中國醫藥大學新竹附設醫院骨科醫師王韋智指出，腱鞘囊腫是一種常見於手腕或手指關節旁像水球般的腫塊。記者黃羿馨／攝影
中國醫藥大學新竹附設醫院骨科醫師王韋智指出，腱鞘囊腫是一種常見於手腕或手指關節旁像水球般的腫塊。記者黃羿馨／攝影

醫師 微創手術 新竹

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