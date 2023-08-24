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颱風最快明晨生成 吳德榮：滯留打轉5天後撲向台灣
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天至周日水氣少，天氣晴熱，注意防曬；但太平洋高壓偏弱，大氣不穩定，午後近山區有局部雷陣雨，不排除有局部大雷雨、伴隨劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨的機率，應持續注意平地的急雨積水，山區的落石、坍方。
氣溫方面，今天北部23至36度，中部24至36度，南部24至36度，東部23至37度。
吳德榮說，下周一熱帶系統從呂宋島東北方海面，逐漸接近，東半部水氣漸增，轉有局部雨，下周二、周三各地天氣變化的程度，視熱帶系統而定，需再觀察。
目前太平洋地區有2個熱帶性低氣壓T.D.10、T.D.11，未來都有機會成颱為第9號颱風蘇拉、第10號颱風丹瑞。吳德榮說，中央氣象局及日本氣象廳的預報資料顯示，呂宋島東北方海面的熱帶低壓明晨將發展成颱。
吳德榮說，歐洲及美國模式模擬顯示，該熱帶系統在呂宋島東北方海面、滯留打轉5天後，撲向台灣；30日20時歐洲模擬已掃過台灣並進入台灣海峽，美國模擬速度稍慢、但也在台灣門口。
他表示，由於是第8天的模擬，有其不確定性，模式仍會持續調整；但以目前的資料而言，其威脅已不可小覷。
至於另一熱帶系統在關島附近發展，吳德榮說，8天後兩模式的模擬位置有一些差距，且皆與台灣皆有一大段距離，無影響。
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