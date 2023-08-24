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健康你我他／公園運動流汗 樹下納涼避暑

聯合報／ 文／柯凡（高市楠梓）
我們夫妻喜歡連袂到公園運動、流汗、自備溫開水補充水分，再找個枝葉茂密的大樹下遮蔭納涼，在涼風吹拂下暑氣盡消。圖／柯凡提供
我們夫妻喜歡連袂到公園運動、流汗、自備溫開水補充水分，再找個枝葉茂密的大樹下遮蔭納涼，在涼風吹拂下暑氣盡消。圖／柯凡提供

時序進入秋天，「天涼好個秋」，原本應是秋高氣爽的天氣，卻因地球暖化，即使已是初秋，氣候依然燠熱難耐。

驅暑避熱或許可用搧風、吃冰、吹冷氣等急就章方法，雖可迎來一時的涼快，但終究是治標不治本，更何況「抽刀斷水、水更流」，為求避熱便大開冷氣，相對耗電量也會急遽攀升，碳排放量更因此而大幅增加，溫室效應自然加劇，這簡直是殺雞取卵的不智之舉。

地球只有一個，為求地球的永續環保，即使避熱也不能短視近利，吹冷氣固然能圖一時的爽快，但無形中卻也增加地球環境的負擔，因此能免則免，非不得已要降低室溫，我盡量把冷氣溫度設定在28度以上，感到舒緩即可，不必要到冷的地步。

我們夫妻有獨特的避暑之道，喜歡連袂到公園運動、流汗、自備溫開水補充水分，再找個枝葉茂密的大樹下遮蔭納涼，在涼風吹拂下暑氣盡消，這種暢快無負擔的感覺，才是避熱的最佳妙招。

如今氣候日漸惡化，顯然已回不去從前，即使是三伏天也有人中暑、熱衰竭。今年氣溫更創新高，可以想見雖是空前但尚非絕後，未來若碳排量不善加節制，地球將因高溫而致不適人居。因此欲求減緩氣候的持續惡化，只能期許每個人盡量節能減碳，要避熱還是得回歸自然最可靠。

熱衰竭 高溫

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